Diputados avalan por unanimidad homologar el feminicidio en todo el país.

Con el voto a favor de los representantes de las seis bancadas de la Cámara de Diputados salió adelante, en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen que faculta al Congreso para crear un tipo penal contra el feminicidio que sea el mismo en todas las entidades.

La reunión concluyó la noche de este lunes, cuando sus 38 asistentes avalaron por unanimidad la reforma de la presidenta Claudia Shienbaum que los senadores ya aprobaron.

La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, destacó la relevancia de este proyecto de dictamen y recordó la resistencia que en años pasados hubo hacia este cambio que busca investigar y castigar este delito que quedaría tipificado y homologado una vez que se actualice el Artículo 73 fracción XXI, inciso a de la Constitución.

En el 2007 y 2008 costó muchísimo trabajo que se pensara siquiera en desagregar el feminicidio del homicidio. Incluso en tono de burla, las autoridades de entonces nos dijeron que si también queríamos tipificar el delito de varonicidio. Así que este es un gran día”, celebró la exsecretaria de Gobernación.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) destacó que la legislación mexicana tardó 100 años en reconocer que las mujeres en este país tienen derechos y que a las víctimas de feminicidio se les aplicarán protocolos homologados.

La reunión concluyó cuando sus 38 asistentes avalaron por unanimidad la reforma. Especial

La vicecoordinadora de la bancada del PAN, Noemí Luna, recordó que desde 2012, el Código Penal Federal tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Y que, en 2023 se realizó otra reforma más integral en la materia.

Hoy estamos incorporando el feminicidio al catálogo de delitos que permiten al Congreso expedir leyes generales, para construir un tipo penal homogéneo en todo el país. Y eso es correcto”, afirmó la panista.

La diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano sostuvo que ningún decreto, por sí solo, va a detener la violencia feminicida en México.

Los datos así lo demuestran, entre 2015 y 2021, los feminicidios crecieron de manera sostenida, pasaron de 413 casos en 2015 a 982 en 2021, el máximo histórico registrado. A partir de 2022 se observó una ligera disminución, pero aun así el año 2025 cerró con más de 700 feminicidios, una cifra que es alarmante”, detalló.

La diputada Nadia Navarro (PRI) afirmo que sigue existiendo el enorme desafío de dotar de presupuesto no sólo a las fiscalías de las entidades federativas, sino también a cada una de las instancias administrativas encargadas de atender la violencia que existen en cada entidad federativa.

El dictamen se someterá al pleno de los diputados esta semana. Posteriormente irá a los congresos estatales.