Hernández Casillas extorsiona a Taddei con videos; le pedía millonada para no revelar transas 

Guadalupe Taddei fue extorsionada por José Alfredo Hernández Casillas, no solo con los videos que tenía sobre ella, sino también por una suma económica de algunas decenas de millones de pesos, luego de la fractura que se dio porque la expresidenta del INE decidió alejarse del empresario y disminuir los contratos en los que participaba.

Como Taddei Zavala no le entregó la cantidad señalada, para enero de 2026, la suma exigida por Hernández Casillas se multiplicó por 10.

Según el empresario, esa cantidad exigida era para no afectar al INE, no dar a conocer la red de corrupción que creó con el proveedor y no compartir los videos que tenía, en donde ella y varios de sus colaboradores aparecían con Hernández y con ganadores de licitaciones.

Desde el último trimestre de 2025 Taddei ya no acudía al centro de operaciones de Hernández, ubicado en Picacho 259, y el empresario empezó a tener juntas con el personal del INE que operaba para él en la casa de su exesposa, Cibeles Marín, ubicada en la calle de Cráter, también del Pedregal, así como en la casa de una de sus hijas en la calle de Crestón, en la misma colonia.

La razón del cambio de sedes se debió principalmente a que Hernández Casillas empezó a hacer a un lado a los hijos de Guadalupe Taddei, quienes habían operado con el empresario algunos de los contratos, pero de quien solo recibieron “regalos” como el viaje a París, autos y departamentos de lujo, pero nunca dinero de las comisiones por los contratos con sobreprecio, según una fuente consultada por Grupo Imagen.

Los hijos de Taddei acudían a Picacho 259 y el empresario decidió ocupar las otras dos casas para que ellos no se dieran cuenta de los planes con su gente que cobraba en el INE.

Según la fuente, luego de que los proveedores recibían los recursos del INE por adjudicaciones directas o licitaciones a modo, Hernández Casillas enviaba a su contador, de nombre Luis Solís, a recoger las “comisiones” acordadas con los ganadores.

De ese dinero, los hijos de Taddei recibieron “regalos” pero no el efectivo de las comisiones.

Toda la red de corrupción funcionaba desde la colonia del Pedregal, con las tres casas de Hernández Casillas y la del contador, esta última ubicada en la calle de Iglesia.

A la casa de Picacho 259 acudían frecuentemente directores ejecutivos como José Alberto Pérez de Acha (UTSI), Jesús Octavio García (Administración) e Iliana Araceli Hernández, primero directora de Capacitación Electoral y luego de Igualdad de Género, entre otros, así como los jefes de oficina de Taddei: Octavio Grijalva en primer lugar y Marcos Vinicio posteriormente, así como la propia expresidenta del INE.

También Juan Carlos Cuervo, jefe de la oficina de la Secretaría Ejecutiva y encargado de las operaciones de contratos con los Órganos Públicos Locales; la entonces secretaria Ejecutiva Claudia Arlette Espino, y Lourdes Piña, publirrelacionista que trabajaba en la oficina de la presidencia de Taddei, pero no figuraba en la nómina del instituto.

Además, por una temporada, acudió a esa casona José Luis Prieto Martínez, otro de los operadores de contratos de José Alfredo Hernández, que no tenía puesto dentro del Instituto.

La masajista de Iliana Araceli Hernández que aparece con una plaza de Chofer-mensajero, en la dirección de Capacitación del INE, también acudía a Picacho 259 a asistir en la recepción del centro de operaciones, además de proporcionar sus servicios de masaje.