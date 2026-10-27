Gobierno de Puebla impulsa Polo de Desarrollo en Huejotzingo con 8 mil MDP

Con una inversión estratégica de 8 mil millones de pesos, el Gobierno del Estado de Puebla puso en marcha el Polo de Desarrollo en Huejotzingo, un plan articulado en siete proyectos que integran infraestructura industrial, conectividad aérea, vivienda, comercio y servicios. El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que esta iniciativa busca generar riqueza comunitaria mediante una visión sistémica e incluyente, otorgando facilidades a grandes corporativos y respaldando a las microempresas, generadoras del 80 por ciento del empleo en la entidad.

En materia de transporte y turismo, el plan incluye la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla con 1,050 millones de pesos, ampliando su capacidad a 2.8 millones de pasajeros anuales y elevando su conectividad de seis a 24 rutas, con destinos a Houston, Chicago, Los Ángeles, Nueva Jersey y Newark. La infraestructura del Distrito Aeroportuario sumará un hotel, plaza comercial y la expansión de Hit Hoteles con 60 millones de pesos adicionales.

El sector industrial captará importantes capitales extranjeros con la llegada de la alemana Trox, que aplicará 350 millones de pesos para generar 400 empleos; Ultimate Solar Advanced Technology, con 24 millones de dólares para 150 plazas directas; y Schaeffler Innovation Center, que destinará 393 millones de pesos para crear 420 puestos de trabajo. En el rubro habitacional, Grupo Ara y Vinte invertirán 5,259 millones de pesos en la edificación de 8,495 viviendas, impulsando la proyección de 16 mil empleos en la región.

El dinamismo económico se respalda en indicadores estatales presentados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, como el crecimiento de 3.1 por ciento en la actividad económica, el avance de 8 por ciento en manufactura y el repunte de la Inversión Extranjera Directa de 107.3 a 998.3 millones de dólares. Como parte del fortalecimiento del talento local, el gobierno estatal otorgará 100 mil becas gratuitas en áreas avanzadas como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y semiconductores.