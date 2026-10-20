La gente valorará trayectorias y cercanía; Beatriz Mojica sobre coordinadores municipales

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica, subrayó que el decidir sobre estos temas es algo que corresponde completamente a la ciudadanía y los mecanismos establecidos por el movimiento

“Hay un procedimiento y será la gente la que valore trayectorias, trabajo y cercanía. Mi tarea es ayudar a que lleguemos unidos al final de este proceso”, expresó Beatriz Mojica Morga sobre la selección de quienes encabezarán las coordinaciones municipales de Morena en Guerrero.

Destacó también que la participación de numerosas personas refleja la presencia territorial de Morena y el interés de sus integrantes por servir a sus comunidades.

Mojica recalcó que su responsabilidad es fomentar a que existan condiciones de participación y respeto entre quienes se registraron.

En ese contexto, llamó a concentrar los esfuerzos en escuchar a la población y acreditar con trabajo la confianza ciudadana.

Sostuvo que quienes resulten seleccionados asumirán una responsabilidad importante, mientras que el resto de los participantes seguirá siendo indispensable para fortalecer la organización y dar continuidad al proyecto de transformación.