Zafarrancho en San Lázaro: diputado del PRI persigue a Máynez con jarras de agua sucia

A gritos de “¡asesinos!” y con jarras de presunta agua contaminada, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, protagonizó un nuevo zafarrancho. Este martes el diputado priista persiguió al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por la explanada de San Lázaro, para reclamarle la crisis del agua en Jalisco.

Con recipientes que llevaban la leyenda “MC mata”, Mancilla increpó al emecista, quien acudió a la Cámara Baja para reunirse con los integrantes de la bancada naranja y con la coordinadora Ivonne Ortega.

“¡Asesinos MC mata, da la cara, da la cara cabrón! No te escondas (….) Estamos alzando la voz por la gente de Jalisco, por la gente de Jalisco que tú y tu gobierno están asesinando, están matándolos con agua con estiércol”, gritó Gutiérrez Mancilla, acompañado de legisladoras de su partido.

Entre forcejeos, mientras sus guardaespaldas lo protegían, Álvarez Máynez evitó responder, y se dirigió al elevador para llegar a las oficinas de MC.

El episodio, quedó registrado en videos, que circulan en redes sociales.

Al término de su reunión con la bancada naranja, en entrevista con Excélsior, Álvarez Máynez rechazó caer en provocaciones y cuestionó que se utilice el problema que enfrentan las familias jaliscienses para montar un espectáculo político.

“Yo no voy a caer nunca en esas provocaciones. Ustedes saben que yo ni siquiera le contesto a este señor. Él dedica su tiempo, su energía, a despotricar contra Movimiento Ciudadano”, afirmó.

El dirigente emecista sostuvo que una problemática que afecta la dignidad y las condiciones de vida de las personas no debe convertirse en un instrumento de confrontación partidista.

“Cuando la gente tiene un problema grave, un problema que incluso atraviesa su dignidad personal, porque este tipo de problemas son muy complejos para las personas de enfrentar, uno no puede medrar políticamente ni hacer un espectáculo, un montaje y burlarse así de las personas”, señaló.

A su juicio, los legisladores tienen la obligación de contribuir a resolver las necesidades de la población, no de convertirlas en escenarios de confrontación.

“Este tipo de espectáculos no le benefician en nada a los ciudadanos que tienen ese problema en Jalisco y en otras partes del país”, insistió.

Más tarde, en sus redes sociales, Máynez volvió a cuestionar la protesta priista: “¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua?”.

Y agregó: “Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente. Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima”.

PRI defiende la confrontación

En conferencia de prensa, Gutiérrez Mancilla justificó su actuación con el argumento de que buscaba visibilizar las denuncias de miles de familias de Jalisco por la calidad del agua, además de las desapariciones y la violencia que, aseguró, afectan a los jóvenes en esa entidad.

“Es lo que están viviendo miles de familias en el estado de Jalisco. Es algo que no podemos normalizar y hoy viene de manera cínica, de manera descarada, a pasearse aquí a la Cámara de Diputados Jorge Álvarez Máynez, que es un cobarde, que no ha dado soluciones, que no ha dado la cara”, declaró.

El priista acusó a los gobiernos de Movimiento Ciudadano de minimizar el problema y aseguró que su partido mantendrá la confrontación política para exigir respuestas.

“Lo que estamos haciendo hoy desde el PRI es alzar la voz, decirle a la gente de Jalisco que no están solos, que tienen aquí una oposición que va a estar siempre enfrentándolos, cueste lo que cueste”, sostuvo.

Cuestionado sobre si consideraba justificado increpar e insultar al dirigente de MC, el diputado respondió que su comportamiento obedecía a su papel como opositor y defendió el uso de expresiones directas para llamar la atención sobre los problemas sociales.

“Yo soy un joven diputado que al final luego muchos dicen que quieren más jóvenes en la política, pero cuando llegamos y somos disruptivos, luego se espantan algunos. Yo soy una persona que fue votada para ser oposición y siempre lo voy a hacer, nunca me voy a echar para atrás”, afirmó.

Este zafarrancho se suma a los antecedentes de Gutiérrez Mancilla, quien a finales de agosto sostuvo una discusión contra el morenista Arturo Ávila en el Patio del Federalismo del Senado durante una sesión de la Comisión Permanente. Especial

También rechazó que su actuación fuera un espectáculo y sostuvo que la atención mediática permitiría colocar en la discusión pública las denuncias sobre el agua contaminada.

“Podrá discutirse la forma, pero mira cómo estamos hoy con los medios. Hoy la gente está visibilizando porque estamos siendo disruptivos, porque estamos alzando la voz”, argumentó.

Bolaños-Cacho condenó el incidente

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, lamentó los hechos y advirtió que tomará medidas para evitar que se repitan.

“Condenamos lo ocurrido este martes en el Recinto Legislativo”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

Bolaños-Cacho sostuvo que, como titular de la Mesa Directiva, adoptará las medidas pertinentes ante lo ocurrido en las instalaciones legislativas.

El incidente se suma al protagonizado por Gutiérrez Mancilla a finales de agosto, cuando el priista sostuvo una confrontación verbal con el morenista Arturo Ávila en el Patio del Federalismo del Senado, durante una sesión de la Comisión Permanente.