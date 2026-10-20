Alcaldía Cuauhtémoc registra tres meses consecutivos a la baja en incidencia delictiva

La Alcaldía Cuauhtémoc registró por tres meses consecutivos una disminución en la incidencia delictiva, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra se redujo de 2 mil 639 delitos a 2 mil 482 en septiembre de 2026.

De acuerdo con la estrategia de seguridad de la administración de Alessandra Rojo de la Vega se incluirá un patrullaje estratégico y una coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana, además de acciones de prevención situacional y recuperación del espacio público en las 33 colonias de la alcaldía.

Por su parte, la estrategia Brilla Cuauhtémoc ha realizado una inversión de más de 100 mil luminarias mediante la instalación de nuevas unidades y la reparación de las existentes.

Atención a mujeres y a la ciudadanía

La alcaldía cuenta con 543 puntos Violeta, lugares donde se puede solicitar apoyo ante una unidad de riesgo. Cuando se activa el protocolo, acude un binomio de la Policía Auxiliar y las mujeres pueden recibir acompañamiento jurídico y psicológico.

La atención a vehículos en situación de abandono también forma parte de los avances en la demarcación, estos pueden convertirse en puntos de infección y posibles refugios para la comisión de delitos. En dos años se ha reducido en 5 mil 400 el número de vehículos en estas condiciones en las calles de las 33 colonias.

Excélsior

La recuperación del entorno incluye también la rehabilitación de más de 500 espacios, desde banquetas hasta mercados y parques como Río de Janeiro y López Velarde, además de mantenimiento de parques, jardines, fuentes y de calles.

Dentro de las acciones para mejorar la situación de vida de los habitantes de la alcaldía se suma la intervención de los nueve deportivos de la demarcación, incluida la rehabilitación integral de la alberca del Deportivo Bicentenario.

Excélsior

Para finalizar, la alcaldesa informó que ha instruido continuar con las tareas de prevención, ordenamiento y mantenimiento del espacio público como parte de Cuauhtémoc Construye Paz, con el propósito de mejorar las condiciones de convivencia y contribuir a que vecinas, vecinos y visitantes puedan transitar y utilizar los espacios públicos en mejores condiciones.