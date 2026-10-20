Llama SEP a sumar esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para fortalecer la educación en México

En un esfuerzo por consolidar el Sistema Educativo Nacional (SEN), la Secretaría de Educación Pública hizo un llamado a construir un trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Durante un encuentro en las instalaciones de la dependencia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, se reunió con integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para analizar las estrategias prioritarias del Gobierno de México en materia educativa.

Acompañado por la diputada presidenta de dicha comisión, María del Rosario Orozco Caballero, el titular de la SEP atendió los planteamientos e iniciativas de las y los legisladores, manifestando la total disposición del Ejecutivo para colaborar en proyectos que beneficien directamente a las comunidades escolares del país.

El secretario Mario Delgado calificó el diálogo como “enriquecedor y cordial”, destacando los avances de la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, reunido con diputadas y diputados X: @mario_delgado

Entre los temas centrales de la agenda se revisó la ampliación de los programas de Becas para el Bienestar. Actualmente, 19.5 millones de alumnos de todos los niveles educativos reciben este apoyo, con la meta fijada de alcanzar los 22 millones de beneficiarios para el cierre de 2026.

Asimismo, se expusieron las acciones para expandir la cobertura institucional. Mediante la construcción, ampliación, reconversión y apertura de planteles del Bachillerato Nacional, se ha logrado incorporar a 400 mil jóvenes adicionales a la educación media superior.

En el nivel superior, la edificación de nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la expansión de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) suman más de 245 mil nuevos estudiantes.

En materia de salud mental y desempeño académico, las autoridades abordaron el acuerdo alcanzado con las 32 entidades federativas para regular el uso de teléfonos celulares en las aulas.

La medida establece la restricción total de estos dispositivos en la educación básica durante la jornada escolar, mientras que en el nivel medio superior las instituciones definirán sus propias limitaciones y en el superior se fomentará un uso responsable.

Finalmente, el secretario subrayó el decreto impulsado por el Ejecutivo sobre plataformas digitales, el cual exige el retiro expedito de contenidos que promuevan la violencia o hagan apología de conductas delictivas, reforzando la seguridad digital y la protección de la niñez y juventud en todo el país.