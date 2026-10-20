Cierran filas por agua limpia en Jalisco

Con el compromiso de garantizar el abasto y mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, y el Consejo Consultivo del Agua convocaron a más de 80 especialistas, académicos, empresarios y autoridades federales al encuentro Diálogo por el Agua en Jalisco.

Durante la reunión, los asistentes acordaron la instalación de una mesa técnica en sesión permanente para dar seguimiento a las propuestas y responder a las necesidades hídricas de la entidad.

En su intervención, el mandatario estatal asumió la responsabilidad de enfrentar el problema de la calidad del agua de manera directa y con visión de futuro.

Asumo mi responsabilidad. Es el momento histórico que me tocó vivir y así lo asumo. Voy a tomar las riendas, como lo he hecho desde el primer día de mi administración, en solucionar el problema de la calidad del agua”, afirmó Lemus Navarro, quien llamó a la ciudadanía a tener paciencia, al señalar que los resultados se verán de forma paulatina a corto, mediano y largo plazo.

Como parte de las soluciones inmediatas, el Ejecutivo estatal informó que se dejó de utilizar el agua de la Presa de Las Pintas debido a descargas clandestinas, las cuales ya se investigan para sancionar a los responsables.

Asimismo, se avanza en la modernización de la Planta Potabilizadora No. 1, en Miravalle, con una inversión estatal estimada de 7 mil 500 millones de pesos en tres etapas, así como en la construcción de un sistema de bombeo y un bypass en La Calera que conducirá agua del Lago de Chapala sin pasar por Las Pintas, obras que entrarán en operación entre marzo y abril de 2027.

A estas acciones se suma el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara para reemplazar la antigua infraestructura, reducir la extracción del lago y mejorar la calidad del suministro. El Gobierno de Jalisco enfatizó que estas obras no implicarán deudas públicas, aumentos a las tarifas ni la privatización del servicio.

El Gobernador Pablo Lemus encabeza la mesa de trabajo para presentar y discutir el Sistema Institucional de Gestión Estratégica del Agua de Jalisco Especial

Por parte del Gobierno Federal, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), planteó recurrir a convenios con industrias que cuentan con excedentes de agua para incorporarlos a la red de abasto, un esquema similar al implementado anteriormente en la Ciudad de México bajo el marco del Acuerdo Nacional por el Agua impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el encuentro, Rodrigo Navarro Guerrero, presidente del Consejo Consultivo del Agua, entregó un documento de 500 páginas con propuestas concretas para fortalecer la infraestructura y gestión hídrica.

Por su parte, Antonio Lancaster-Jones, presidente de Industriales Jalisco, y César de Anda, titular de COINCYDES, respaldaron la iniciativa gubernamental y refrendaron el compromiso del sector privado en proyectos de reúso como la Línea Morada.

Finalmente, la investigadora de la UNIVA, Livier de Regil, enfatizó que la solución también requiere un cambio en las costumbres de consumo de la población para hacer un uso más eficiente del recurso.