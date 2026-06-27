Félix Salgado queda fuera del proceso de Morena rumbo a Guerrero

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que el senador Félix Salgado Macedonio no participará en el proceso interno por la candidatura del partido en Guerrero.

Al finalizar la jornada de inscripción física para las y los coordinadores estatales en Defensa de la Transformación, la líder de los morenistas fue consultada sobre la posición oficial con el partido del parlamentario morenista, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Al respecto, Ariadna Montiel señaló que tuvo comunicación con Félix Salgado Macedonio en estos días de registro. La presidenta de Morena reconoció la posición del morenista de no participar en el proceso, además de su disposición con el movimiento de la Transformación “y ponerlo por encima de cualquier cosa”.

“Y el día de ayer durante estos días hemos estado platicando con el compañero Félix Salgado. Ayer platicamos muy bien. Yo quiero agradecerle al senador toda su disposición con el movimiento con el proyecto nacional y ponerlo por encima de cualquier cosa y me manifestó y lo ha hecho público que no va a participar para este proceso y le reconozco desde aquí este apoyo al movimiento, este respeto a las reglas que nuestro partido Morena se ha dado”, anunció formalmente.

Respecto al caso del senador de Morena, Saúl Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal y del líder de los morenistas en Diputados, Ricardo Monreal, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, comentó que ya había conversado con él sobre su declinación a participar en el proceso y “hasta el momento no se ha registrado”.

MORENA CONDENA VIOLENCIA EJERCIDA POR EXDIRECTOR DE PEMEX

Sobre la denuncia que hizo María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a quien evidenció de violentador familiar, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel expresó que se suman a aplicar todo el peso de la ley contra aquellos que violenten a las mujeres.

Ariadna Montiel consideró que el comunicado que el exfuncionario parece que es claro y evidente que cometió un delito, por lo que espera que las autoridades actúen en el marco de la Ley. Destacó que la misma Presidenta Claudia Sheinbaum no permitirá la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

“Quien desde el poder piense que pueda infringir la Ley, pero especialmente violentar a una mujer, en la Cuarta Transformación se equivoca”, sostuvo.