Morena sepulta rumores de fractura en Quintana Roo con un fuerte mensaje de unidad

Tras los recientes procesos internos de Morena, los liderazgos de la coalición en Quintana Roo, exhibieron un mensaje de cohesión política.

El escenario elegido fue el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, donde reaparecieron juntos la gobernadora Mara Lezama, el recién nombrado coordinador de la transformación, Eugenio “Gino” Segura, y el miembro fundador del partido, Rafael Marín.

Ante las especulaciones de una fractura interna y ofertas de las fuerzas opositoras, Marín Mollinedo sepultó los rumores de una salida al ratificar categóricamente su permanencia y lealtad en las filas morenistas.

El dirigente descartó categóricamente cualquier migración partidista y aclaró que su interés prioritario es fortalecer la estructura territorial del movimiento.

Al abordar los cuestionamientos sobre su futuro dentro del partido, expresó que “nunca me voy a salir de Morena, soy fundador de este partido, no voy a dar pie a salirme". Asimismo, rechazó estar en la búsqueda de otras candidaturas o cargos de representación popular tras la conclusión del proceso de selección interna.

La postura del exfuncionario se enfoca en que las decisiones del partido garanticen espacio e inclusión a las bases de la organización. Sobre este punto, Marín puntualizó: "Yo ya lo dije ese día ahí que no ando buscando candidatura. Yo lo único que quiero es que le den participación a los compañeros que han estado con nosotros, que son muchos fundadores de Morena y morenistas de corazón".

Con este mensaje, instó a que los trabajos de la dirigencia se orienten a respaldar a los liderazgos comunitarios que sustentan el proyecto político.

El pronunciamiento ocurre mientras la estructura local desahoga la planeación organizativa con miras a los próximos comicios. La presencia conjunta de los principales actores del partido en el estado busca dar certeza de estabilidad y unidad interna frente a los retos electorales en la región.