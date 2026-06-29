Diputados impulsan fiscalización ciudadana previo a recibir la Cuenta Pública 2025

Previo a la recepción este martes 30 de junio de la primera entrega de la Cuenta Pública 2025, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cámara de Diputados celebró convenios para promover la denuncia ciudadana de actos de corrupción.

Al entrar en vigor las reformas a la Ley de Fiscalización, la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de San Lázaro, presidida por Javier Herrera Borunda (PVEM), suscribió un acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Explicó el legislador que con este convenio se busca contribuir en la capacitación de jóvenes universitarios que se vuelvan promotores de la denuncia ciudadana, uno de los cambios más relevantes que el Congreso aprobó este año por unanimidad.

El diputado Herrera Borunda detalló que se busca fomentar la cultura de la fiscalización y dotar a los estudiantes de conocimientos básicos para que puedan participar en la articulación de denuncias ciudadanas.

La Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados también suscribió un convenio de colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, con el propósito de que los funcionarios del ramo se capaciten en este nuevo propósito que la Ley de Fiscalización contiene.

Para la tarde de este lunes, los legisladores recibirán a los auditores de los estados, quienes estarán presentes este martes en la recepción del informe de la Cuenta Pública de 2025, el cual será el primero realizado bajo la gestión del nuevo titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios.

En sesión vespertina, los diputados de esa Comisión definirán además las características del acto de este martes, en el que se conocerán las observaciones que las entidades de la administración pública federal y los estados tendrán que atender respecto al ejercicio presupuestal del año pasado.