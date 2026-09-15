​Defensa envía mil 600 elementos a Sinaloa, 100 de Fuerzas Especiales

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que este martes fueron enviados mil 500 elementos del Ejército Mexicano y 100 del Cuerpo de Fuerzas Especiales, al municipio de Mazatlán, Sinaloa.

La dependencia detalló que el personal se traslada desde diferentes puntos de la República, por tierra, mientras que las Fuerzas Especiales viajan en una aeronave Boeing B-727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

Este personal se suma a los 836 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y mil de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) cuyo envío anunció este martes, el secretario Omar García Harfuch.

La Defensa detalló que su personal tiene la instrucción de incorporarse a labores en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para reforzar la seguridad en Mazatlán.

Se detalló que, como resultado de esta coordinación en Sinaloa, el personal de la Defensa, este año, ha detenido a mil 026 presuntos responsables y se han asegurado 2 mil 031 armas de fuego.

También se han asegurado 47.9 toneladas de droga; así como 672 laboratorios y áreas de concentración de sustancias, que fueron inhabilitados.

La Defensa refrendó su compromiso, con operativos de este tipo para velar y salvaguardar la paz y seguridad de la sociedad sinaloense, indicó en un comunicado.