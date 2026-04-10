Cúpula del INE avanza para ocupar vacantes de consejeros electorales

Una decena de candidatos a las tres vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE) cercanos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei avanzó a la siguiente fase de selección, con puntajes por arriba de la media.

En su mayoría se trata de funcionarios que actualmente laboran en el INE y que fueron promovidos por la máxima autoridad de ese órgano en tareas estratégicas.

El promedio de calificación obtenido por las 328 personas que se examinaron el lunes pasado, en la Cámara de Diputados, es de 74 aciertos de un total de 100 reactivos que contenía la prueba.

Del total de los aspirantes evaluados, pasaron a la siguiente fase 171 (84 hombres y 87 mujeres), quienes ahora serán valorados en su idoneidad.

Posteriormente, el domingo, se dará a conocer la lista de quienes pasarán a la etapa de las entrevistas.

Con 90 puntos de calificación, salieron adelante Pedro Rafael Constantino Echeverría, coordinador de Asuntos Jurídicos en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y Alejandro Romero Millán, asesor de la consejera electoral Norma Irene de la Cruz, la más afín a la presidenta Taddei. Le sigue con 88 aciertos el encargado de la Dirección Jurídica del INE, Juan Manuel Vázquez Barajas.

Con un puntaje de 86 destaca también Flavio Cienfuegos Valencia, quien fue jefe de la oficina de Guadalupe Taddei y propuesto por ella para la Secretaría Ejecutiva del INE, sin conseguir el consenso entre el resto del Consejo General.

También con 86 aciertos, avanza María Fernanda Romo Gaxiola, directora de procedimientos de remoción de consejeros de los organismos públicos locales y de violencia política contra las mujeres en el INE.

Con 84 puntos pasa a la siguiente fase el actual titular de la Dirección de Administración del INE, Jesús Octavio García González.

Sigue en el proceso con una calificación de 82 el sonorense Roberto Carlos Félix López, propuesto por la consejera presidenta para ocupar la Secretaría Ejecutiva y actual director de Organización Electoral.

Con 81 aciertos, pasa a la siguiente fase la coordinadora de Asuntos Internacionales del INE, Marisa Arlene Cabral Porchas.

Figura también como semifinalista, con 79 aciertos, Jesús Ancira Jiménez, titular de Asuntos Laborales; y con 75 puntos, Pedro Pablo Chirinos Benítez, a cargo de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos locales electorales.

ACCIONES AFIRMATIVAS

Otras personas vinculadas al INE destacan en la lista por sus puntajes, pero también por participar auto adscribiéndose como integrantes de algún sector destinatario de acciones afirmativas a la hora de la selección de perfiles.

Es el caso de Juan Manuel Crisanto Campos, con 82 de calificación, adscrito a la comunidad indígena y quien ha sido integrante de la Junta Local del INE en Tlaxcala.

Mayarí Forno Oliva obtuvo un puntaje de 80 puntos, y se ha desempeñado como colaboradora de varios consejeros electorales, siendo la decana de los asesores electorales del INE. Se registró como perteneciente a las comunidades indígena y migrante.

Otro asesor del INE que pasa a la siguiente etapa, con 83 puntos, es Eduardo Hugo Ramírez Salazar, colaborador del consejero electoral Uuc-Kib Espadas.

Armando Hernández Cruz, con 80 puntos, participa como integrante de las personas que viven con una discapacidad; actualmente es coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y en 2025 fue aspirante a magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

DEL TRIBUNAL ELECTORAL

De los participantes que actualmente laboran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, figuran Diego David Valadez Lam, que obtuvo 88 puntos es funcionario en la Sala Superior.

Con 83 de calificación, también figura Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral del estado de Guerrero.

La magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, con un puntaje de 80, es presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Otro perfil destacado en el de María del Carmen Alanís, quien fue magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, con 79 puntos.

CONSEJEROS ESTATALES

Entre las decenas de consejeros de institutos y órganos estatales destaca Patricia Lozano Sanabria del Estado de México, con una calificación de 85.

Óscar Daniel Rodríguez, con 83 puntos, quien se auto adscribe a la comunidad LGBTTTIQ+ y es presidente provisional del instituto electoral de Coahuila.

Con 83 también, compite Selene Lizbeth González Medina, consejera electoral de Michoacán. Erika Estrada Ruiz, con 81 puntos, consejera electoral en la CDMX; Patricia Avendaño Durán, con 80 puntos, es la actual presidenta del instituto capitalino.

Karina Vaquera Montoya, con 77 puntos, fue presidenta del instituto estatal del Estado de México, donde se desempeña como consejera electoral; con esa calificación también está Sonia Pérez Pérez, consejera de la CDMX.

Zaira Alhelí Hipólito López, con 75 puntos, se autoadscribe de la comunidad indígena y es consejera del Instituto Electoral de Oaxaca.

Con 75 puntos, figura también la consejera electoral de Coahuila, Leticia Bravo Ostos. Olga Alicia Castro Ramírez, con 85 puntos, es vocal ejecutiva del INE en Nuevo León, al igual que Liliana Díaz de León Zapata, en la junta local de San Luis Potosí, con 83 puntos.