Alfredo Álvarez formaliza su registro en el proceso interno de Morena

Acompañado de simpatizantes originarios de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de gobierno de dicha entidad, formalizó este lunes su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, como parte del proceso interno de Morena, a través del cual se perfilará a quien encabece los trabajos políticos rumbo a los próximos años en el estado fronterizo.

“Vamos por un proceso serio, un proceso de transformación comprometido con la sociedad. Vamos, evidentemente, con la autoridad moral para ejecutarlo, con el conocimiento técnico de hacerlo y que estamos seguros que podemos poner en la mesa un plan de transformación con certeza para la gente en el futuro”

A su llegada al lugar sede, donde se dio el arranque del proceso interno del partido guinda, en la Ciudad de México, el ex funcionario señaló que Baja California necesita un proyecto para enfrentar sus retos, construido con la voz de la gente y con visión de futuro. Esta agenda de trabajo se ha ido delineando en un Plan Maestro para la entidad.

Por ejemplo, en materia de movilidad urbana, en Tijuana, la capital, el ejercicio ciudadano arrojó que se requieren al menos 21 nuevas rutas de transporte para mejorar la conectividad entre las zonas periféricas y el centro de la ciudad.

“Generalmente cuando los gobiernos realizan planeación, la realizan a través de propuestas específicas que se construyen en gabinete y lo que estamos haciendo ahora nosotros es sumando esa información técnica, digamos, que está relacionada con los asuntos de movilidad, de inversión extranjera, con los asuntos de desarrollo económico y social y estamos bajando con la comunidad a preguntarles cómo quieren aplicarlo y con qué prioridad, y esa es la parte que estamos construyendo. El Plan Maestro se construye con una mezcla de conocimiento de los problemas, pero sobre todo escuchando por primera vez a la comunidad”, detalló en entrevista.

De acuerdo con el equipo de trabajo del propio aspirante morenista, la misión que se ha llevado a cabo durante los últimos 60 días ha permitido escuchar a más de 70 mil personas y se han recopilado poco más de 10 mil 452 propuestas sobre movilidad, educación, servicios públicos, medio ambiente, abastecimiento de agua y transporte público, salud mental y seguridad, por supuesto.

“Lo que necesitamos es profundizar la estrategia en Baja California y con los cuatro pilares que la presidenta ha propuesto para combatir las conductas anti sociales y que esta funcionando. Baja California ha estado avanzando en la disminución de los delitos, me parece que es la estrategia correcta y nos vamos a sumar sin duda a ese ejercicio de coordinación y de atención a las causas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

Minutos después, ante los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, Alfredo Álvarez hizo entrega de la documentación correspondiente y manifestó oficialmente su intención de participar en el proceso interno de Morena.

Los tiempos marcan que, una vez concluido el periodo de registros, la Comisión Nacional de Elecciones determinará un máximo de seis participantes con el objetivo de garantizar la mayor competitividad en la encuesta de definición.

Asimismo, los aspirantes deberán suscribir un acuerdo de respeto a los resultados y cumplir con las disposiciones partidistas que prohíben el uso de recursos públicos, estructuras gubernamentales o personal oficial para fines de promoción política.