Desde Tlaxcala, Ana Lilia Rivera llama a "cerrar filas" para consolidar la transformación 

TLAXCALA, Tlax.- La senadora Ana Lilia Rivera Rivera lanzó un llamado enérgico a la cohesión de las fuerzas políticas afines a la Cuarta Transformación para apuntalar el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ante miles de asistentes convocados a su Segundo Informe de Labores Legislativas, la congresista tlaxcalteca convocó a quienes desempeñan responsabilidades públicas a deponer agendas particulares y privilegiar los acuerdos institucionales. “Extendemos nuestras manos, el pueblo nos necesita unidos”, enfatizó de manera contundente para marcar la pauta frente a los retos internos y externos del país.

El evento se convirtió en una pasarela de la estructura política del movimiento, recibiendo el respaldo explícito de liderazgos de la Cámara de Diputados, el Senado y el Ejecutivo Federal. Al mitin acudieron figuras como Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Gerardo Fernández Noroña; Alfonso Ramírez Cuéllar y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia. Ante ellos, la legisladora sostuvo que la cohesión interna es una condición indispensable para dar continuidad al respaldo ciudadano en las urnas, advirtiendo que “nos une el amor, la generosidad y la esperanza por construir un Tlaxcala y un México mejores”.

Al desglosar la numeralia de su productividad en la Cámara Alta, Rivera Rivera presumió un récord de asistencia perfecta y consistencia en el tablero, un dato que utilizó para legitimar la productividad de su gestión. Durante el último año legislativo, la senadora participó activamente en un bloque de 163 votaciones sin registrar ausencias injustificadas, impulsando modificaciones constitucionales enfocadas en materia laboral, igualdad sustantiva y el blindaje a los derechos al agua y la vivienda. De acuerdo con su informe, el sentido de sus votos se mantuvo alineado con la agenda de austeridad republicana mediante “medidas orientadas a reducir privilegios y fortalecer la soberanía nacional”.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, una posición estratégica para la actual política de seguridad pública, la legisladora rindió cuentas sobre la fiscalización y los marcos normativos aplicados a las Fuerzas Armadas. Explicó que los trabajos de este órgano legislativo abarcaron desde el análisis minucioso de ascensos militares y mecanismos de cooperación internacional, hasta planes de contingencia civil. Desde esta trinchera, detalló que las decisiones parlamentarias se orientaron prioritariamente hacia “acciones encaminadas al fortalecimiento de la protección civil y la seguridad nacional”.

La agenda agraria y la soberanía alimentaria ocuparon un espacio central en su mensaje, donde posicionó a las comunidades del estado como un referente en el debate global sobre la sustentabilidad y los efectos del cambio climático. Tras destacar la organización del Primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria, presumió la proyección internacional del metepantle local como un modelo viable frente al desabasto de granos. Al defender la protección de las semillas nativas frente al mercado extranjero, la senadora definió este sistema como “una muestra del conocimiento ancestral de las comunidades campesinas y un símbolo de la riqueza biocultural de la entidad”.

Al cerrar su balance de cara a la militancia y la ciudadanía, Rivera Rivera garantizó que el estado mantendrá un papel protagónico e influyente en las reformas constitucionales que restan en el Congreso de la Unión. La congresista amarró su discurso refrendando su compromiso de consolidar un marco jurídico cercano a las demandas de la población tlaxcalteca en la vida pública del país. “Tlaxcala tiene voz en las grandes decisiones nacionales”, sentenció la legisladora al concluir su rendición de cuentas bajo los aplausos del auditorio.