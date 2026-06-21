INE avala cambios de Morena para afiliación digital

Aún con el antecedente de que el Tribunal Electoral no avaló las afiliaciones de Morena que solo presentaron firma digitalizada y luego de acusaciones de cuatro organizaciones que quieren convertirse en partidos de que Morena intentó hacer fraude a la ley con los padrones de afiliados, una mayoría de consejerías del INE avaló el proceso digital del partido guinda que no incluye “foto viva” al utilizar medios digitales.

En una sesión marcada por el choque de visiones sobre la certeza jurídica y la autonomía partidista, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos las modificaciones a los estatutos de Morena, las cuales avalan el uso de medios electrónicos para la autoafiliación y el registro de militantes.

La decisión se tomó tras incorporar cambios de última hora en el engrose del dictamen para exigir al partido reglas técnicas claras en sus reglamentos internos.

El bloque que votó en contra, se quedó en minoría al argumentar que el uso laxo de "medios electrónicos" y el artículo cuarto transitorio —que busca validar retroactivamente afiliaciones previas— vulneran la certeza del padrón.

El Tribunal ordenó al INE revisar 1,913 formatos físicos con firma autógrafa entregados por Morena, al considerar que esa documentación no fue valorada adecuadamente. Cuartoscuro

El antecedente

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Morena no pudo comprobar la permanencia de alrededor de 110 mil militantes cuyas afiliaciones aparecieron duplicadas con cuatro organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales.

Por unanimidad, las magistraturas respaldaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) al considerar que los archivos PDF presentados por Morena no sustituyen la documentación original requerida para acreditar la voluntad de los ciudadanos de seguir afiliados al partido.

Sin embargo, el Tribunal ordenó al INE revisar 1,913 formatos físicos con firma autógrafa entregados por Morena, al considerar que esa documentación no fue valorada adecuadamente.

Con esta resolución, más de 93 mil afiliaciones sustentadas únicamente en documentos digitalizados quedaron sin efecto para el procedimiento, mientras que solo las 1,913 afiliaciones respaldadas con documentos originales seguirán en revisión para determinar si los ciudadanos desean permanecer en Morena o integrarse a alguna de las nuevas organizaciones políticas.