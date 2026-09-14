Ante contaminación por plásticos, partido Verde apuesta por economía circular

El acuerdo entre Profepa y ECOCE para fortalecer la recuperación y el reciclaje de envases ha vuelto a colocar en la agenda uno de los grandes retos ambientales del país, el cual es aprovechar las toneladas de plástico que existen y usarlas como nuevos recursos y materiales evitando así que terminen como basura.

Con la finalidad de lograr esto, el Partido Verde destacó La Ley General de Economía Circular como una herramienta para reducir residuos, reciclar materiales y reincorporarlos a las cadenas productivas.

Además, subrayó que esta nueva legislación busca establecer mecanismos para disminuir y prevenir la generación de residuos, favoreciendo así una actuación coordinada entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dicha legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero del presente año.

La implementación de estas medidas tiene como objetivo sumar esfuerzos entre empresas, autoridades, organizaciones y ciudadanía para evitar que los materiales aprovechables sean abandonados en el entorno y facilitar así la reincorporación de los mismos a nuevos procesos productivos.

En el Partido Verde, este tipo de acciones demuestran que cuando existen los mecanismos adecuados para la recuperación de los residuos estos pueden convertirse nuevamente en recursos para las cadenas de productividad.