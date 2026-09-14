Cero pirotecnias en Miguel Hidalgo: aplicarán operativo estricto estas fiestas patrias

Para garantizar un saldo blanco y salvaguardar la integridad de las familias durante las festividades patrias, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la implementación de un operativo especial de “cero tolerancia” contra la venta, almacenamiento y manejo ilegal de pirotecnia en mercados, tianguis y romerías tradicionales.

La estrategia contempla el despliegue inicial de 30 elementos en campo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y la Dirección de Vía Pública, quienes realizarán recorridos de supervisión en puntos críticos como el Mercado de Tacuba, la Plancha y el Ombligo de Tacuba, así como en el Banquetón del Mercado Argentina.

El titular de la demarcación enfatizó que la prioridad de la administración es la seguridad de los habitantes y recordó los antecedentes de estas acciones preventivas. “En Miguel Hidalgo ya hemos realizado operativos contra la venta de cuetes y, en 2022, decomisamos más de 100 kilos de pirotecnia en romerías de distintos mercados de la alcaldía.

Vamos a mantener la misma postura. Aquí no hay espacio para hacerse de la vista gorda. Donde encontremos venta ilegal de pirotecnia, vamos a actuar. Cero tolerancia, porque primero está la seguridad de nuestros vecinos”, aseveró Tabe.

Las autoridades locales informaron que las personas sorprendidas en estas actividades ilícitas serán remitidas inmediatamente al Juzgado Cívico. Además, se alertó sobre los peligros inherentes al uso de explosivos, tales como quemaduras graves, conatos de incendio y afectaciones severas tanto a animales de compañía como a la fauna silvestre.

Para inhibir la comercialización de estos artefactos, la alcaldía habilitó líneas de atención telefónica y canales de WhatsApp a través de Base Sombra y Base PC, donde la ciudadanía podrá realizar denuncias en tiempo real para que las brigadas acudan de forma inmediata a realizar las inspecciones correspondientes.