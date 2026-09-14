Diputados de Morena proponen comisión contra injerencia extranjera electoral

En sincronía con la agenda gubernamental, la bancada de Morena se propone crear una comisión para dar seguimiento a hechos considerados de injerencia externa en materia electoral.

La iniciativa fue presentada este lunes en la Cámara de Diputados por Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva, y el vocero del grupo mayoritario, Arturo Ávila Anaya.

Explicaron que la Comisión tendría el objetivo de conocer quién financia, quién opera, desde dónde y con qué propósito, cuando existan indicios de operaciones digitales que pudieran incidir en la deliberación democrática nacional.

La propuesta busca integrar la Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en los Procesos Electorales.

“Estamos viviendo la era digital y dentro de ésta, también se tiene que cuidar la democracia. No podemos permitir que bots, dinero extranjero o estructuras digitales coordinadas pretendan fabricar tendencias, manipular la conversación pública o influir en la voluntad de las y los mexicanos”, argumentó Gutiérrez Luna.

“La defensa de estas libertades seguirá siendo irrenunciable, pero también vamos a evidenciar, con pruebas y dentro de la ley, a quienes pretendan utilizarlas para engañar, manipular o intervenir en la voluntad de las y los mexicanos”, afirmó el también vicepresidente de la Mesa Directiva.

Los promoventes señalan que las nuevas tecnologías han transformado el debate público, abriendo vías que son susceptibles de manipulación mediante bots, perfiles no auténticos, trolls, campañas de desinformación, publicidad digital y redes coordinadas de amplificación.

Al respaldar la propuesta, el diputado Arturo Ávila planteó que uno de los nuevos desafíos tecnológicos es la posibilidad de que recursos, actores o estructuras extranjeras busquen incidir artificialmente en la conversación pública y los procesos electorales del país.

Según los diputados morenistas, en América Latina se han dado casos, como publicaciones que se han atribuido a La Derecha Diario en Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile.

En su iniciativa plantean que “recientemente se ha evidenciado la existencia de ecosistemas digitales que pueden amplificar contenidos y modificar artificialmente las conversaciones en redes sociales”.

Ese mismo argumento fue expuesto por la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, en la conferencia sobre medios de comunicación.

De crearse la comisión, esta podría convocar a autoridades, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, plataformas digitales, empresas tecnológicas y medios de comunicación, “a fin de reunir información y construir propuestas para prevenir, detectar y combatir estas nuevas formas de injerencia electoral”.

Detallaron que la comisión estaría conformada por diputados de todas las bancadas, sin posibilidades de dictamen y con vigencia hasta que concluya la actual legislatura en agosto de 2027.

La comisión estaría elaborando, según los legisladores, “un diagnóstico sobre la propaganda digital político-electoral, un mapa de riesgos sobre operaciones automatizadas y redes coordinadas, así como propuestas legislativas para fortalecer la integridad de los procesos electorales”.

Debe recordarse que, por primera vez en la historia electoral mexicana, los resultados de 2027 podrían ser anulados por la nueva causal de nulidad, relativa a la injerencia extranjera en el proceso, la cual, según la oposición, podría ser mal interpretada y utilizada a conveniencia por el partido gobernante.