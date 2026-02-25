Consejeros Espadas y Castillo ven puntos fuertes en reforma electoral y algunos riesgos

La propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum generó posturas positivas, pero también de preocupación entre consejeros del INE. Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas reconocieron algunos avances, pero advierten riesgos que, señalaron, podrían afectar la certeza y la integridad del sistema electoral.

En materia de representación política, Castillo consideró que permitir votar de manera diferenciada por mayoría relativa y representación proporcional “empodera al elector”, al darle la posibilidad de optar por distintos partidos en cada modalidad.

También vio con buenos ojos las listas desbloqueadas porque “el orden de prelación estaría definido por el voto del elector y no por la cúpula partidista”.

Asimismo, respaldó medidas como eliminar el uso de efectivo en campañas y fortalecer la fiscalización en tiempo real, pues dijo, “al bancarizarlo toda la fiscalización va a ser mucho más sencilla”.

Espadas coincidió en que podría ser positivo que el INE tenga acceso “directo, puntual, rápido e inmediato” a la información financiera de los partidos, pues eso permitiría avanzar en el control del dinero en las campañas.

Sin embargo, ambos plantearon preocupaciones relevantes. Castillo advirtió que eliminar la representación proporcional en el Senado “agrava la sobrerrepresentación” y puede debilitar los contrapesos democráticos.

Además, alertó sobre el recorte presupuestal de 25% al sistema electoral mientras se le asignan nuevas atribuciones. Espadas cuestionó las listas desbloqueadas porque trasladan la competencia interna de los partidos a la elección constitucional y generan incertidumbre para el votante: “Cuando yo voto por esa lista no tengo la menor idea de quién realmente va a llegar”, dijo el consejero.

También consideró inadecuado reducir el Senado a 96 integrantes y advirtió que el voto electrónico enfrenta retrocesos internacionales por problemas de certeza y secreto del sufragio. De los diputados migrantes, consideró que tendrían una representatividad bajísima, con respecto a los diputados votados en territorio nacional.

Sobre el recorte presupuestal, fue enfático: “Decidir a priori vamos a recortar el 25% y háganlo ustedes como puedan va a llevar a decisiones que necesariamente van a afectar la integridad electoral”.

