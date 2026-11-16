Con el objetivo de evitar retrasos en los proyectos estratégicos impulsados por la Presidencia de la República, el gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó a los ayuntamientos poblanos a eliminar trabas burocráticas y agilizar la entrega de permisos municipales.

Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario destacó que existe una coordinación plena entre los gobiernos federal y estatal, lo que permite resolver requerimientos administrativos en un plazo de siete a 15 días.

No hay burocracia en los permisos entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal”, sentenció.

Armenta Mier explicó que las secretarías estatales de Gobernación e Infraestructura dialogan directamente con vecinos y ejidatarios para liberar derechos de vía y atender demandas sociales.

Esta estrategia evita trasladar conflictos comunitarios a la Federación y ha facilitado el progreso de obras clave como el Polo de Economía Circular en San José Chiapa, además de diversos puentes y tramos carreteros.

El titular del Ejecutivo estatal contrastó los esquemas de inversión pública y criticó el modelo de Asociación Público-Privada utilizado en el segundo piso de la autopista México-Puebla, cuyo costo inicial de 5 mil millones de pesos se elevó a pagos superiores a los 15 mil millones.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla Especial

En contraparte, resaltó que la carretera que conectará Morelos con Marquelia, Guerrero —cruzando territorio poblano— contempla una inversión de 16 mil millones de pesos y operará libre de peaje.

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pavimentar 5 mil calles el año anterior y 15 mil vialidades en la capital poblana durante 2026.

Destaca Puebla en asignación de presupuesto federal en 2026

Por su parte, el delegado en Puebla de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Javier Aquino Limón, informó que la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en asignación de presupuesto federal este año.

Detalló que el eje carretero Cuautla-Marquelia beneficiará directamente a 11 municipios poblanos y cuenta con más de mil 500 millones de pesos programados en 2026, distribuidos en ocho contratos.

El funcionario federal precisó que la obra presenta un avance del 82 por ciento en la modernización de más de 20 kilómetros, ampliando la vía de 7 a 12 metros bajo especificaciones de carretera tipo A2 para mayor seguridad.

Los trabajos incluyen seis entronques, los puentes Las Palomas y El Papayo, y cruces peatonales seguros como El Pitayo.

Aquino Limón adelantó que la presidenta Sheinbaum asistirá próximamente a inaugurar la primera etapa, subrayando que Puebla concentra dos de las 15 rutas carreteras prioritarias del país.