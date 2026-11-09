Viene maratón en San Lázaro: enlistan más de mil reservas para discutir el Presupuesto 2027

Más de mil reservas se prevé que se suban a tribuna, durante la discusión en lo particular del dictamen del proyecto de Presupuesto de la Federación 2027. La jornada podría prolongarse durante martes y miércoles, día en el que se espera quede aprobado el documento rector y eje de la política fiscal y económica de México.

Para mañana martes se citará a los legisladores a las 9 de la mañana, para iniciar el análisis de los bloques de reservas, adelantó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho.

“Vamos a ver hasta qué día podemos llegar a agotar toda la discusión para votar y avalar el dictamen”, dijo en entrevista. Se prevé que el PEF 2027 se apruebe en lo general la noche de este lunes.

Se espera que las únicas reservas que se aprueben sean las tres con las que la Cámara baja profundizaría el tijeretazo al INE, para aumentar a seis mil millones de pesos, para distribuirlos a diversos rubros.

Los mayormente beneficiados serán los centros infantiles que opera el PT, y que recibirían unos 720 millones de pesos.

La Mesa Directiva descartó cambios sustanciales adicionales al dictamen, al sostener que los acuerdos mayoritarios ya quedaron consolidados. Especial

“Como viene el dictamen hasta ahora yo entiendo que en la discusión va a ser en los mismos términos, y no sé aún si pueda presentar alguna reserva que las y los diputados decidan que pase, pero tampoco lo veo viable, ya se lograron los acuerdos”, precisó Bolaños-Cacho.

El legislador por el Partido Verde reiteró el llamado a que el debate en tribuna para lograr la aprobación del Presupuesto “se dé en los mejores términos”.

“Vamos a esperar que se dé de manera civilizada, que se den argumentos desde la tribuna, firmes pero civilizados, es a lo que yo hago el llamado”, concluyó.