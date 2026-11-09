Encabeza Maru Campos Mesa de Paz; destacan detención de 149 generadores de violencia y combate a ciberfraudes

La gobernadora Maru Campos encabezó este lunes la Mesa Estatal de Construcción de Paz en la capital de la entidad, con la presencia de mandos y representantes de los tres niveles de gobierno.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron los resultados de los operativos recientes en materia de seguridad y reforzaron los esquemas de coordinación preventiva en el estado.

En su intervención, Luis Aguirre, secretario de Seguridad Pública del Estado, presentó los avances derivados de las acciones estratégicas desplegadas en el territorio chihuahuense.

El funcionario detalló la detención de 149 probables generadores de violencia, así como la incautación de 1.1 kilogramos de sustancias ilícitas, tres armas de fuego, 254 municiones y ocho cargadores. Asimismo, se logró el aseguramiento de 32 vehículos, de los cuales 15 contaban con reporte de robo vigente.

Aguirre destacó además los despliegues preventivos terrestres y aéreos implementados en las regiones de Coyame, Temósachic, Santa Bárbara y Uruachi. Dichos dispositivos de vigilancia concluyeron con el arresto de dos personas en posesión de armas de fuego y la localización de otros seis automóviles robados.

Por su parte, Gilberto Loya, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer la activación de mecanismos interinstitucionales enfocados en la prevención y combate de fraudes en plataformas socio-digitales.

Loya informó que la dependencia a su cargo mantiene abiertas 622 carpetas de investigación por este delito e hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante el incremento de ofertas por la temporada del Buen Fin, a fin de proteger el patrimonio familiar.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua Especial

Ante los informes presentados, la mandataria estatal instruyó a los titulares de las distintas corporaciones a mantener e intensificar los esquemas operativos coordinados para resguardar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

En la sesión presencial participaron Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Mayra Chávez, delegada federal de Programas para el Desarrollo; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Gaudencio Ramos, jefe de Coordinación Policial de la Guardia Nacional en la entidad, y el general Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar. Vía remota concurrieron Andrea Guzmán, de la Fiscalía General de la República, y Alejandro Gómez Vargas, comandante de la 42 Zona Militar.