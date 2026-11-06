Tijeretazo al INE se profundiza; recorte sube a 6 mil millones de pesos para 2027

La Cámara de Diputados se prepara para profundizar el tijeretazo al Instituto Nacional Electoral (INE) y redistribuir un recorte de seis mil millones de pesos y no de cinco mil, como se preveía en el dictamen inicial, para distribuirlo en diversos rubros, entre los que destaca el pago de los centros infantiles que opera el Partido del Trabajo, aliado de Morena, con 720 millones de pesos.

Con reasignaciones y recortes, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 fue avalado este viernes en lo general y en lo particular en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Subirá al Pleno el próximo lunes, para una jornada de al menos tres días, que no se descarta que se desarrolle con rispidez.

Entre las modificaciones aprobadas este viernes en comisiones, destaca la ampliación al recorte al órgano electoral, de alrededor de mil millones de pesos, para sumar en general seis mil millones de pesos.

De concretarse, se cumplirá la tónica que viene desde 2019, con recorte al presupuesto del órgano electoral año con año.

El recurso, que debe ser como el del año pasado, atendiendo la inflación, entre 720 o 730 millones de pesos, que también surgirán de esa reasignación del INE”, detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

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Para la Secretaría de las Mujeres-Comisión de Búsqueda, creo que son 250 y educación inicial. Y lo del recurso de Conagua para Jalisco, ya asignado desde antes que la presidenta de la República se comprometió, ese no tendrá movimiento hoy en la discusión en lo particular ni el lunes tampoco”.

Enfatizó que serán los únicos cambios que se le harán al dictamen del PEF 2027, que envió el Ejecutivo Federal, además de “etiquetar” el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación, a petición, dijo, de autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cendis, los “ganones” de redistribución de recorte al INE

Durante la discusión en lo particular, de 256 reservas presentadas, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron tres reservas, una presentada por el Partido del Trabajo y dos por Morena, para ampliar el recorte al INE, del que las estancias infantiles se llevarán la mayor tajada.

“En total le quitamos seis mil millones de pesos. Cinco mil ya venían reasignados desde el dictamen”, dijo Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la comisión y quien presentó dos de las tres reservas avaladas.

Hubo reasignaciones previas al dictamen que votamos en lo general, al INE en total le quitamos seis mil millones, cinco mil que ya venían reasignados desde el dictamen”, precisó en entrevista.

A través del programa U312 Expansión a Educación Inicial, los recursos pasarán de 866.5 a mil 484.5 millones de pesos.

Es decir, se estarían reasignando 618 millones de pesos de acuerdo con la reserva aprobada; con impuestos alcanzaría hasta los 720 millones de pesos.

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PAN critica reasignación en estancias infantiles

Durante la discusión de este viernes, el Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la reasignación de recursos a estancias infantiles se trata de “una partida electoral”.

Esta es la caja chica que utiliza el PT y su presidente para enriquecerse. Esta partida es una partida electoral que utiliza el PT, nada de que lo utilizan para educar a los niños, esta es la caja chica que utiliza el PT y su presidente (Alberto Anaya) para enriquecerse los bolsillos”, dijo Héctor Saúl Téllez.

Acusó que “con esta negociación que va a subir a un monto de más de mil 400 millones de pesos en esta partida, se van a llevar más de 30 millones de pesos por diputado del PT”.

Afirmó que se trata de una estrategia que “año con año utiliza el PT en confabulación con Morena y con el gobierno”, para recibir recursos extras para el programa de educación infantil, el cual tiene señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2014 por falta de solventación de recursos.

En 2014 se detectaron 119 millones de pesos bajo probable corrupción en esta partida utilizada por el PT; en 2017, 120 millones de pesos; en 2019 dejaron de justificarse 85.4 millones de pesos, en 2020 14 millones “y en 2022, el año más grave, 472 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior en este esquema corrupto que utiliza el PT como caja chica”, afirmó.

Agregó que tampoco se conoce el número de planteles que opera el PT a través de este programa.

¿De cuánto es la matrícula de niños que hay en estos planteles? Nadie lo sabe, lo que sí sabemos es que lo utilizan siempre para temas específicos de carácter electoral. Hay una denuncia formal desde el 2024 por 100 millones de pesos por lavado de dinero, triangulación de recursos, depósitos en cuentas privadas de este recurso”, afirmó.

Jorge Armando Ortiz Rodríguez defendió que la cobertura reportada en 2025 fue apenas de 3.8 por ciento de la población menor de tres años, “lo que refleja la limitada capacidad del sistema educativo formal para atender a este sector de la población”.

Además, afirmó que “el 56.5 por ciento de la matrícula registrada correspondió a instituciones particulares”.

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La segunda reserva aprobada y presentada por Merilyn Gómez pozos busca transferir recursos del INE al Ramo 21 turismo, para promoción turística se resignarán 20 millones de pesos que irán directamente a la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales.

El tema de promoción en turismo, que sabemos que también es muy importante, ya tenía un apartado específico con presupuesto, pero era importante ponerle un poquito más, se descontó de ahí del INE”, precisó la diputada morenista.

Asimismo, para apoyar las acciones de la Comisión de Búsqueda, se aprobó en la comisión transferir recursos al programa S319 del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, al que se reasignarán 361 mil 982 pesos.

Es precisamente para ayudar a que sigamos construyendo en el tema de igualdad, que tengan las mujeres más herramientas para seguir combatiendo las fallas en búsqueda de víctimas”, enfatizó.

Además, a petición del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, “se hará un desglose del presupuesto del Poder Judicial de la Federación” por áreas.

La SCJN recibirá cinco mil 628 millones 928 mil 595 pesos.

Los órganos de administración judicial recibirían el próximo año 61 mil 636 millones de pesos; el Tribunal de Disciplina Judicial mil 220 millones 585 mil 477 pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres mil 778 millones 728 mil 352 pesos.

En total, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación será de 72 mil 264 millones 71 mil 999 pesos en el proyecto de presupuesto para el 2027. En el dictamen, no se incluyó la red de distribución del PJ, “por lo que la comisión incluyó esta distribución” para modificar el dictamen.

El hecho de que haya controles de manejos escrupulosos y honestos de los recursos es para bien de todos, no hay ningún problema, no tendrán dificultades. Por eso, se asignan por rubros, para que quede claro que son recursos de ellos”, enfatizó Ricardo Monreal.

Tras cuatro horas de discusión, con 30 votos a favor y 13 en contra de Acción Nacional y PRI, el proyecto de dictamen fue avalada en comisiones, para ser turnado al Pleno, donde el próximo lunes arrancará la discusión, la cual, según Monreal “podría ser intensa”.

El PEF 2027 prevé un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, 442 mil 804.4 millones más que lo aprobado para 2026, lo que representa un crecimiento real de 1.3 por ciento.