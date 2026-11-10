Morena impulsará comisión especial para investigar el fraude electoral de 2006: Ariadna Montiel

• La dirigente nacional de Morena anunció que acudirá a la Cámara de Diputados para solicitar la creación de una comisión especial por la verdad y la democracia, tras las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención en la elección presidencial de 2006.

• “La democracia en México debe saldar esta cuenta”, afirmó Ariadna Montiel, al señalar que las declaraciones del expresidente no pueden quedar sin consecuencias.

• Morena también presentará una queja ante la autoridad electoral y coordinará con el diputado Ricardo Monreal la presentación de la propuesta legislativa.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que su partido promoverá ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial por la verdad y la democracia para investigar los hechos relacionados con la elección presidencial de 2006, luego de que el expresidente Vicente Fox Quesada reconociera públicamente que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante su conferencia de prensa, la dirigente nacional sostuvo que las declaraciones del exmandatario constituyen un motivo para revisar lo ocurrido hace veinte años y esclarecer la actuación de las autoridades y los actores políticos involucrados en aquel proceso electoral.

“Vamos a presentar ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial por la democracia y la verdad para investigar el fraude electoral de 2006”, anunció.

Montiel Reyes explicó que la decisión se tomó después de revisar las declaraciones de Fox, quien en una entrevista afirmó: “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, y reconoció que buscó mantener la Presidencia de la República en manos del Partido Acción Nacional.

La presidenta de Morena consideró que estas afirmaciones deben ser investigadas, particularmente porque provienen de quien ejercía la Presidencia de la República durante el proceso electoral de 2006.

“La democracia en México debe saldar esta cuenta y es muy importante porque, pasados veinte años, el presidente Fox insiste en delatarse, en declarar impunemente que cometió fraude electoral, que se entrometió en la elección”, expresó.

Recordó que, en su momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la intervención del entonces presidente Vicente Fox en el proceso electoral, aunque determinó que no había sido decisiva para el resultado de la elección, cuya diferencia entre los dos principales candidatos fue de 0.56 puntos porcentuales.

Asimismo, señaló que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador exigió entonces el recuento de los sufragios bajo la consigna “voto por voto, casilla por casilla”, ante la estrecha diferencia en los resultados.

Montiel Reyes sostuvo que las modificaciones posteriores a la legislación electoral ampliaron los supuestos para realizar recuentos de votos y consideró que las reglas actuales habrían permitido una revisión distinta de aquella elección.

“Nos parece muy importante y que no puede quedar impune y que no puede quedar como un comentario, como una declaración que hace el expresidente Fox y que no tenga consecuencias”, enfatizó.

La dirigente morenista también cuestionó la actuación de Luis Carlos Ugalde, quien presidía el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y señaló que deben revisarse las presiones políticas que, según afirmó, existieron durante el proceso electoral de 2006.

Explicó que, aunque los plazos legales previstos en la legislación electoral ya transcurrieron, la Cámara de Diputados tiene facultades para constituir una comisión especial que permita investigar y documentar los acontecimientos de aquel año.

“Ha pasado el tiempo legal como están establecidas las leyes en México en materia electoral, pero nos parece que la Cámara de Diputados puede crear una comisión especial que investigue”, señaló.

Montiel Reyes precisó que Morena también presentará una queja ante la autoridad electoral y que la propuesta de creación de la comisión especial será planteada al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

“Estaremos en estos días en la Cámara de Diputados con el Grupo Parlamentario de Morena presentando esta iniciativa para que se establezca esta comisión especial por la verdad y la democracia sobre el fraude electoral de 2006”, afirmó.

Finalmente, informó que este mismo martes se establecerá comunicación con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para definir la fecha y el horario de presentación, considerando que los legisladores se encuentran en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.