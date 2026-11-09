Morena defiende “reducción histórica” al INE

Al iniciar el debate hacia la aprobación del reparto del presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, Morena defendió lo que llamó “una reducción histórica” de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), como demostración de que “el dinero público es sagrado y le pertenece a la gente”.

La legisladora Merilyn Gómez Pozos dijo que ese recorte debe verse como la recuperación de recursos de la alta burocracia, porque será reasignados para garantizar derechos, más allá de las transferencias de los programas sociales.

“Dejamos claro que no hay marcha atrás: se acabaron los excesos, los lujos y el despilfarro en las instituciones que se resistían a abrazar la austeridad republicana que el pueblo exige”, expuso la morenista.

“Por eso, desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobamos que en el dictamen se reduzca una reducción histórica: 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE”, remarcó la presidenta de esa instancia.

En medio de señalamientos de que la expresidenta de ese Instituto, Guadalupe Taddei, llegó al cargo en representación de Morena, PRI y del PAN adelantaron su voto en contra de la distribución del proyecto de egresos de la federación y reclamaron que se atiendan las exigencias salariales de los trabajadores de los módulos del INE que este lunes se movilizaron.

Movimiento Ciudadano justificó su voto a favor por los acuerdos que el gobierno de Jalisco alcanzó con la Secretaría de Hacienda en favor de su presupuesto para el próximo año.