Cámara de Diputados elegirá a quien garantice elecciones imparciales: Raúl Bolaños Cacho

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, aseguró que los legisladores cuidarán el debido proceso y elegirán en la presidencia del INE a la persona que garantice elecciones imparciales el próximo año.

La Junta de Coordinación Política establece los plazos que emita en la Convocatoria para elegir la vacante de consejero presidente o consejera presidenta del INE.

Yo estoy cierto que la Junta de Coordinación Política entiende que estamos en un año electoral y actuará de manera inmediata, pero cuidando siempre el debido proceso legislativo y los plazos que establezca por sí misma la Junta de Coordinación Política, para dar certeza de que la persona que se habrá de elegir va a cumplir con los requisitos y garantizará que este proceso electoral se desarrolle con plena imparcialidad”, afirmó.

Hace unos momentos, el INE informó que su presidenta, Guadalupe Taddei presentará su renuncia este lunes ante la Cámara de Diputados, aunque Raúl Bolaños Cacho recordó que debe hacerlo ante el Consejo General del INE y éste notificarle la vacante a la Cámara de Diputados.