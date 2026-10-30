Nery Ruiz admite contratos con empresas ligadas al caso Taddei, pero rechaza renunciar al IEE Sonora

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Nery Ruiz Arvizu, reconoció que este OPLE tiene contratos con la empresa Cajas Graf S.A. de C.V.; sin embargo, negó que exista un conflicto de interés y dijo que no renunciará al cargo para ser investigado, como han solicitado el PRI y el PAN, en manifestaciones y solicitudes de investigación ante el Instituto Nacional Electoral.

Ruiz Arvizu rechazó la posibilidad de dejar el cargo luego de que representantes del PRI y PAN solicitaran su renuncia; en conferencia de prensa en las instalaciones del IEE, sostuvo que no existe ningún señalamiento concreto que justifique su separación y negó irregularidades relacionadas con empresas proveedoras de material electoral.

“Hemos recibido la solicitud de los partidos políticos, donde nos señalan de actuaciones indebidas en los procesos de licitación y en el ejercicio de los recursos públicos, esto será atendido puntualmente, sus acusaciones se centran en las compras de material electoral, de 2022 al 2025, hemos realizado cuatro licitaciones públicas, dos para materiales y dos para boletas, una de ellas está vinculada con las empresas señalada en medios nacionales, que es Cajas Graf”, reconoció el consejero presidente.

Dijo que los procedimientos de licitación continuarán realizándose bajo los mismos mecanismos y aseguró que no existe conflicto de interés en las contrataciones.

Además, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó documentación al organismo como parte de una investigación relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente del Consejo Estatal Electoral agregó que, hasta el momento, no han recibido observaciones derivadas de las revisiones efectuadas por la ASF ni por el órgano interno de control.

En tanto, la dirigente del PRI, Guadalupe Soto, y el representante ante IEE, Luis Donaldo Coronado, formalizaron una denuncia ante INE para solicitar que el OPLE entregue y publique los contratos de compra de materiales electorales, para que los conozca la población y que puedan ser auditados.

Además insistieron que el organismo electoral de Sonora no ha hecho públicos los contratos en su portal de transparencia e insistieron en que es necesario que Nery Ruiz se separe del cargo para ser investigado.

“Estamos denunciando que hay irregularidades en las licitaciones, hay simulación de competencias, estamos exigiendo la investigación y separación del cargo del consejero presidente Nery Ruiz, porque es la continuidad de Guadalupe Taddei, benefician a las mismas empresas del señor Hernández Casillas, encontramos que en la licitaciones hay propuestas más baratas de 27 millones y se las otorgan a las más caras por 31 millones, cuando ofrecían lo mismo”, aseguró Luis Donaldo Coronado.

Los priistas denunciaron que Morena junto con el Movimiento Ciudadano han votado en el Congreso del Estado para evitar que Nery Ruiz Arvizu comparezca para aclarar las licitaciones públicas del IEE.