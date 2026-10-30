Patricio Morelos analiza en Harvard Kennedy School el panorama político de México rumbo a 2027

El consultor político mexicano Patricio Morelos, director de la empresa demoscópica y de consultoría Poligrama, impartió dos ponencias sobre estrategia electoral, comunicación política y proyecciones hacia el proceso electoral de 2027 en Harvard Kennedy School.

La jornada fue convocada y coordinada por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard (HUMAS), organización estudiantil copresidida por Jesús Chavoya y Diego Salazar, foro que ha recibido a expositores como el expresidente Carlos Salinas de Gortari y la analista internacional Ana María Salazar.

En una primera sesión, Morelos desarrolló un taller enfocado en la arquitectura de campañas electorales, donde explicó a la comunidad universitaria los elementos indispensables para la toma de decisiones basada en investigación demoscópica, análisis de datos y focalización de mensajes, como:“Una campaña no se gana haciendo más cosas. Se gana tomando mejores decisiones”.

Escenarios y tensiones políticas rumbo a 2027

Posteriormente, el titular de Poligrama presentó la conferencia titulada “México 2027: la elección sin filtros”, en la cual desglosó las variables que incidirán en las elecciones intermedias, como la dinámica entre el gobierno federal, la configuración de alianzas partidistas, los retos operativos de Morena y los bloques opositores, así como la brecha entre el pulso político nacional y los microescenarios estatales.

Advirtió que el comportamiento del electorado no responde mecánicamente a las tendencias federales ni a las evaluaciones de la titular del Ejecutivo federal.

“La aprobación presidencial no es un cheque en blanco. Los ciudadanos pueden respaldar a una presidenta y, al mismo tiempo, cuestionar a los gobiernos y candidatos de su propio partido”.

Morelos puntualizó que el éxito en los comicios legislativos y locales dependerá de la definición de perfiles competitivos y de la disciplina en la movilización de bases territoriales, marcando distancia entre la conversación pública y la participación efectiva.

“Las elecciones no las decide el México que opina. Las decide el México que vota”, señaló.

Por su parte, los copresidentes de HUMAS, Jesús Chavoya y Diego Salazar, destacaron el compromiso de la comunidad mexicana en la institución estadounidense de propiciar reflexiones rigurosas sobre el panorama nacional.

“Creemos que nuestra responsabilidad también implica mantenernos conectados con los desafíos de México. Conversaciones como esta nos permiten ampliar nuestra comprensión de las dinámicas del país, entender perspectivas y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Desde HUMAS queremos seguir reflexionando sobre el México que queremos construir y el papel que podemos desempeñar en su futuro”.