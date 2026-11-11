Aprueba Senado protección a datos personas en ámbito digital

El pleno del Senado avaló una reforma para proteger los datos personales en el mundo digital con la inclusión del concepto “anonimación efectiva”, a fin de proteger a los usuarios.

Con el voto unánime de 96 senadores de todas las fuerzas políticas el Senado envió a la Cámara de Diputados esta reforma legal.

Desde la tribuna del Senado, el priista Rolando Zapata explicó que “durante décadas proteger la privacidad significaba en buena medida impedir el acceso indebido a nuestra información personal. Hoy el desafío es más complejo, la Inteligencia Artificial puede encontrar relaciones entre enormes volúmenes de datos, identificar patrones y deducir características individuales que nunca revelamos expresamente.

En otras palabras, nuestra identidad digital puede reconstruirse a partir de fragmentos de información que considerados por separado parecen inofensivos. Un estudio publicado en 2019, realizado por investigaciones del Colegio Imperial de Londres y la Universidad de Lovaina llegó a una conclusión inquietante. Mediante un modelo estadístico estimó que el 99.98 % de los estadounidenses podría ser reidentificando correctamente utilizando quince atributos demográficos, aun en bases de datos incompletas.

“Esto cuestiona la idea de que basta con eliminar nombres o números de identificación para preservar el anonimato. Una base de datos sin identificadores directos puede seguir revelando quiénes somos cuando se combina con otras fuentes. Por eso, hablar de anonimización efectiva exige pensar en el riesgo de los procesos de reidentificación y en cómo evoluciona la tecnología”, precisó.

Waldo Fernández, del Partido Verde y autor de la reforma, planteó que “vivimos en una era en que los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos de nuestra sociedad, se comercializa con esta información poniendo en peligro la seguridad de las personas.