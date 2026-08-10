Ariadna Montiel responde a Maru Campos y cuestiona su postura frente a la 4T

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la mandataria estatal cuestionara al gobierno de la Cuarta Transformación y afirmara que no se siente representada por su proyecto político.

A través de redes sociales, Montiel sostuvo que la postura de Campos es congruente con su trayectoria política y la vinculó con el expresidente Felipe Calderón y la estrategia de seguridad implementada durante su gobierno.

Es lógico que no te sientas representada por este gobierno. Vienes del calderonismo que declaró la guerra que llenó de sangre al país”, escribió la dirigente morenista.

Montiel también lanzó una acusación directa contra la gobernadora al llamarla “traidora a la patria”, en el contexto de sus críticas a las decisiones del gobierno federal en materia de seguridad y soberanía.Cuestiona violencia en Chihuahua

La presidenta nacional de Morena llevó también su respuesta al terreno de la seguridad y cuestionó que Campos hable de muerte mientras encabeza el gobierno de Chihuahua.

Hablar de ‘muerte’ frente a un micrófono resulta profundamente incongruente cuando gobiernas Chihuahua”, afirmó Montiel, quien señaló que la entidad se encuentra entre las que registran un mayor número de víctimas de homicidio doloso.

La morenista sostuvo que la construcción de paz requiere “presencia territorial, atención a las causas, inteligencia, coordinación y justicia social”, y acusó a la gobernadora de recurrir a la retórica mientras evade, según su señalamiento, sus responsabilidades como mandataria estatal.Debate por “Llegamos todas”

Otro de los puntos de la respuesta de Montiel fue la consigna “Llegamos todas”, utilizada por Morena para destacar la participación de las mujeres en los espacios de decisión política.

La dirigente consideró que Campos no comprende el “peso histórico” de esa expresión y sostuvo que representa la lucha de mujeres que fueron excluidas de la vida pública.

Reducir esa conquista colectiva a que tú no te sientas representada es convertir el ‘todas’ en ‘yo’”, escribió.

Montiel planteó así la disputa política entre Morena y la gobernadora de Chihuahua como una diferencia entre dos proyectos de país.

Mientras, dijo, el proyecto de Campos representa “los privilegios del pasado”, Morena busca construir “justicia, igualdad, paz y una democracia en la que las mujeres son protagonistas”.

La dirigente nacional concluyó su mensaje con una defensa de la Cuarta Transformación y aseguró que el movimiento continuará avanzando en Chihuahua, pese a las diferencias políticas con la administración estatal.