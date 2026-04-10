Las vacunas y sus mitos

La historia de las vacunas comenzó en 1796 con Edward Jenner, quien creó la primera vacuna contra la viruela utilizando material de viruela bovina. En México, destaca la vacunación contra la viruela iniciada por Francisco Javier de Balmis en Yucatán en 1804, y en el siglo XIX se realizó la implementación de programas de vacunación para la rabia, la poliomielitis y la tuberculosis.

En 1990, México creó el Centro Regional de Referencia para Vacunas, en ese año, nuestro país fue una de las siete naciones a escala mundial autosuficientes para elaborar todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

MITO

“Actualmente, somos autosuficientes en vacunas”.

No podemos negar que uno de los más graves problemas de Salud es la carencia de vacunas; lo que se inició en el sexenio anterior, ya que, por orden presidencial, se modificaron todos los programas de vacunación.

CONSECUENCIA

Las cinco consecuencias graves de no vacunarse son el alto riesgo de contraer enfermedades graves, el riesgo de tener complicaciones de salud, como sordera, neumonía u otras.

El riesgo de debilitar la inmunidad colectiva o de rebaño; asimismo, hay reaparición de enfermedades erradicadas, como sarampión, meningitis y fiebre amarilla, así como exclusión social porque las personas no vacunadas pueden ser excluidas de la sociedad.

REALIDAD

Como se ha señalado líneas antes, la vacunación en México se remonta a 1804, cuando el doctor Francisco Javier de Balmis introdujo la inoculación contra la viruela mediante la técnica de brazo en brazo. A fines del siglo XIX se realizaron otros tipos de inmunizaciones contra la rabia, la polio y la tuberculosis. México sobresale, además, por su capacidad de producción de vacunas, lo que se hizo realidad en el Centro Regional de Referencia para Vacunas. A su vez, México ha asumido políticas nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de vacunación. El Programa de Vacunación Universal, que representa un orgullo para México, surgió con la finalidad de mejorar la sobrevida infantil y promover, proteger y cuidar la salud de todos los niños del país a través de acciones de vacunación. A partir de su introducción, en 1991, el Programa de Vacunación Universal logró elevadas tasas de cobertura de las vacunas, cumpliendo con casi todas las metas planteadas, que incluyen la erradicación de poliomielitis, difteria, sarampión y tétanos neonatal, y el control de la tos ferina y de las formas graves de tuberculosis, lo cual fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud.

El gobierno de México confirmó que la vacuna Patria contra covid-19, que inició pruebas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, todavía no está lista para aplicarse durante el periodo de vacunación 2026.

Casi mil millones de pesos se han invertido para la producción que todavía será puesta en espera. Por el momento, se seguirán usando vacunas Pfizer y Moderna para prevenir los efectos graves de la infección que ocasionó la pandemia en 2020 y 2021.