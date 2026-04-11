Frentes Políticos / 11 de abril de 202

1. Como mantequilla. La aprobación del Plan B reordena el escenario con sello presidencial. Claudia Sheinbaum apoya una reforma que significa una cruzada contra los privilegios, mientras el Congreso afina la declaratoria de validez. La reducción de estructuras, salarios y márgenes presupuestales toca fibras en órganos electorales y congresos locales, donde el ajuste no será sólo contable, será político. Guadalupe Taddei, al frente del INE, y Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, quedan en el centro de un nuevo esquema de fiscalización que promete más control desde el Ejecutivo. La austeridad como bandera.

2. Humo. El incendio en Dos Bocas activa más que protocolos, exhibe reflejos. Mientras la Secretaría de Marina entra con fuerza, bajo el mando de Pedro Morales Ángeles, el control del daño recae en la Federación, que busca contener cualquier fisura en la refinería emblema. Javier May, gobernador de Tabasco, opta por la distancia calculada, como si el fuego no alcanzara su esfera inmediata. Estrategia avestruz ante el despliegue de helicópteros, pipas y personal médico que apaga llamas, pero no preguntas. La coordinación con Pemex intenta cerrar filas. El incidente se atiende. La responsabilidad se diluye. Pero el humo no sólo sale de las válvulas...

3. Cerco. La ficha roja contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, escala el conflicto a terreno internacional mientras Claudia Sheinbaum, presidenta de México, valida que la orden sigue activa y sin margen de escape. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, empuja la presión al afirmar que el exmandatario ya salió del país. Las acusaciones por miles de millones y vínculos bajo sospecha colocan el expediente en el escaparate nacional, donde justicia y cálculo conviven. No es sólo un exmandatario prófugo. Es un mensaje hacia atrás. Y una advertencia hacia adelante. Otro que se nos va.

4. Reparación. El Tren Interoceánico intenta retomar marcha tras el accidente que lo detuvo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum coloca la reparación del daño como eje de contención política. La certificación sigue en manos de auditorías externas y ajustes técnicos, pero el énfasis oficial se mueve hacia las indemnizaciones ya cubiertas. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pone cifras al cierre administrativo del caso, con cientos de afectados atendidos y compensados, como debe ser. El proyecto no se detiene. Y la reapertura buscará que la memoria viaje más lento que el tren.

5. Genios. El relevo en el INE se enreda antes de concretarse y abre flancos que no estaban en el guion: bajo la conducción de Guadalupe Taddei, consejera presidenta, el proceso para designar nuevas consejerías enfrenta dudas técnicas y sospechas políticas. Francisco Rojas, exconsejero del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, pone el dedo en la llaga al cuestionar la opacidad en la elaboración del examen y resultados que no cuadran con la complejidad del cargo. Varios aspirantes tuvieron casi 100% de respuestas acertadas. ¿Se filtraron? La institución que debe dar certeza entra a zona gris. Si el árbitro duda, el juego se contamina.