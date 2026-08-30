Zona Poniente de Acapulco y Coyuca respaldan a Beatriz Mojica

Habitantes de la zona Poniente de Acapulco y de Coyuca de Benítez manifestaron su respaldo a la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, durante la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizada en la comunidad de San Isidro. Entre consignas de "¡No estás sola!", asistentes expresaron su apoyo a la morenista en un encuentro que reunió a representantes vecinales, jóvenes y liderazgos sociales.

El respaldo fue expresado por integrantes de Marea Joven Guerrero, cuyos representantes Axel Sanguino y Zoe Pinzón afirmaron que Mojica "no está sola" y le dieron la bienvenida a una región "trabajadora y orgullosa de sus raíces". Durante la asamblea, vecinos destacaron su cercanía con las comunidades y señalaron que representa una opción con arraigo en el estado.

El coordinador municipal del Movimiento Humanista y Unidad de las Izquierdas, José Hilario Moreno de la Cruz, aseguró que la trayectoria de Mojica ha fortalecido su presencia en Guerrero. "Ha luchado siempre desde la izquierda y genera una gran empatía con la población", sostuvo, al añadir que "el pueblo la reconoce como una mujer honesta y trabajadora", atributos que, dijo, explican su posicionamiento en las encuestas.

Uno de los mensajes más reiterados durante el encuentro fue el reconocimiento a la permanencia de la morenista en el estado. La profesora Guadalupe Arenas, originaria de Pedregoso de Cantaluna, afirmó: "Usted ha estado aquí en Guerrero, no se ha ido nunca y siempre ha estado con mucha sensibilidad para apoyar a la gente". También sostuvo que "la carta de presentación más fuerte de Beatriz Mojica es su trabajo y su honestidad", al considerar que esos valores han fortalecido su vínculo con la población de la zona Poniente.

Al tomar la palabra, Mojica agradeció las muestras de respaldo y aseguró que el apoyo recibido representa un compromiso mayor con la población. "Ese respaldo me compromete aún más a poner mi experiencia al servicio del pueblo de Guerrero", expresó, al recordar que ha acompañado a las comunidades "tras el huracán Otis" y que continuará recorriendo el territorio como lo ha hecho "durante más de 30 años".

En el acto participaron el presidente de BELLA A.C., César Leonel Oregón Bernardino; el coordinador estatal del Movimiento Humanista, Jorge Armando Muñoz Leal; el activista afromexicano Audel Urbina; la doctora Miriam Aguirre Mendoza; Joel Castillo Gómez; Efraín Moreno de la Cruz, así como Carlos Deloya Lázaro, además de comisarios, representantes vecinales y jóvenes de Acapulco y Coyuca de Benítez, quienes cerraron el encuentro con el coro de "¡No estás sola!".