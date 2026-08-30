SSP de Sinaloa halla cuerpo en Escuinapa; investigan si es el subdirector de Tránsito Municipal

Un cuerpo sin vida fue localizado este domingo 30 de agosto en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, y las autoridades investigan si corresponde a Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), que confirmó el hallazgo en el sector Infonavit Las Fuentes, aunque aclaró que la identidad de la persona deberá ser establecida oficialmente por las autoridades correspondientes.

Este 30 de agosto de 2026, se localizó el cuerpo sin vida de una persona en el sector Infonavit Las Fuentes, en Escuinapa”, informó la dependencia estatal a través de su cuenta oficial en X.

La SSP agregó que, de manera preliminar, existe la posibilidad de que la persona localizada sea el funcionario municipal.

De manera preliminar, se presume que la persona localizada podría ser el subdirector de Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que el cuerpo corresponda a Zazueta Páez.

Refuerzan vigilancia en Escuinapa

Tras el hallazgo, las autoridades desplegaron recorridos preventivos y reforzaron la presencia de elementos de seguridad en diferentes sectores del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que se estableció una coordinación entre las instituciones que integran el Grupo Interinstitucional.

Ante estos hechos, se reforzó la seguridad en el municipio mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional, conformado por los tres órdenes de gobierno”.

Los recorridos tienen como objetivo mantener la vigilancia en la zona y atender cualquier situación relacionada con el hecho.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por este caso ni se han establecido de manera oficial posibles responsables.

¿Quién es Miguel Antonio Zazueta Páez?

Miguel Antonio Zazueta Páez asumió el cargo de subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa el pasado 3 de agosto.

Durante las primeras semanas en esa responsabilidad encabezó distintos operativos de reordenamiento vial en el municipio, particularmente contra conductas que afectan la circulación y el uso adecuado de los espacios públicos.

Entre las acciones realizadas se encontraban sanciones por estacionarse en doble fila, ocupar espacios destinados para personas con discapacidad y estacionarse en franjas amarillas.

Su incorporación a la estructura de Tránsito Municipal ocurrió en un periodo marcado por un escenario de violencia y preocupación dentro de las corporaciones de seguridad de Escuinapa.