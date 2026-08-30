Tamaulipas cabalga unido por la soberanía y la transformación de México

En una demostración de unidad, organización y fortaleza popular, más de 2 mil 100 cabalgantes provenientes de todas las regiones de la entidad participaron este 29 de agosto de 2026 en la Cabalgata de la Unidad, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. El acontecimiento representó la culminación formal de las asambleas por la soberanía, la libertad y la unidad del pueblo mexicano celebradas en los 43 municipios del estado, atendiendo la convocatoria emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reafirmar el respaldo colectivo a la defensa de la patria y la continuidad del proceso de transformación nacional.

La manifestación ecuestre, organizada con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, recorrió las principales vialidades de la capital con la presencia de las y los alcaldes de la totalidad del territorio estatal, senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de sectores productivos, asociaciones de charros, familias tamaulipecas y contingentes llegados de otros estados. Durante el trayecto, el gobernador inauguró la prolongación del bulevar José López Portillo, infraestructura vial clave orientada a fortalecer la conectividad urbana en Ciudad Victoria.

Durante el encuentro, el gobernador Américo Villarreal Anaya dirigió un mensaje a los asistentes en el que enfatizó: "Como nos lo ha convocado la gran presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que privilegiemos la unidad, que sigamos trabajando por esta gran nación y por este gran estado, que tengamos presentes, el gozo que significa ser mexicanos y mexicanas y que bajo los colores de nuestra bandera, que significan el verde, soberanía; el blanco, libertad y el rojo, independencia podamos seguir trabajando en unidad para la grandeza de nuestra patria".

Al término del recorrido en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, el mandatario estatal hizo un reconocimiento público a los jinetes, autoridades y representaciones civiles por sumarse a un encuentro que rescata la identidad y las raíces culturales de la región. Asimismo, reafirmó que el movimiento transformador mantiene firmes sus principios humanistas en cada municipio, asegurando que Tamaulipas continuará contribuyendo con convicción y cohesión al desarrollo social impulsado por el Gobierno Federal.