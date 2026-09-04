Impulsa Partido Verde fiscalías especializadas para frenar violencia contra las mujeres

La detención en la Ciudad de México de un presunto agresor serial de trabajadoras sexuales encendió nuevamente las alarmas sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de justicia para las víctimas de agresiones de género. Frente a estos acontecimientos, el Partido Verde respaldó la implementación de mecanismos legales dirigidos a combatir estas agresiones y subrayó que "la detención en la Ciudad de México de un presunto agresor serial de trabajadoras sexuales pone de relieve la necesidad de fortalecer la investigación y atención de los delitos de violencia contra las mujeres".

La respuesta legislativa ante esta problemática cobró forma mediante modificaciones estructurales a nivel federal para obligar a los estados a contar con personal e infraestructura capacitada. En ese sentido, la agrupación política recordó que "esta modificación fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024, como una herramienta para mejorar la investigación de estos delitos y combatir la impunidad".

La captura del imputado derivó del reporte oportuno y la coordinación con organismos civiles que encauzaron las denuncias de las víctimas atacadas en zonas operativas de la capital. Al respecto, el reporte detalla que "el caso del presunto agresor sexual se conoció a partir de denuncias presentadas ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, las cuales dieron paso a las investigaciones para localizar al presunto responsable de agredir a trabajadoras sexuales en Tlalpan, Sullivan y La Merced".

Con la aplicación rigurosa de este marco legal en los ministerios públicos estatales se pretende evitar que las carpetas de investigación queden archivadas por fallas procedimentales. La organización partidista remarcó que "las fiscalías estatales deberán contar con áreas especializadas para atender e investigar casos de violencia contra las mujeres, a fin de fortalecer la capacidad de las autoridades y brindar una atención adecuada a las víctimas".

El reto principal radica en transformar el modelo con el que las procuradurías abordan los delitos de género, asegurando un acompañamiento integral que proteja el bienestar físico y emocional de las afectadas. Por esta razón, el ecologista insistió en que "enfrentar la violencia contra las mujeres requiere instituciones con capacidad para atender e investigar estos delitos de manera especializada".

El compromiso institucional apunta a consolidar un sistema penal operativo que entregue resultados concretos y cierre el paso a la repetición de conductas delictivas. Para concluir, la representación política sostuvo que "la reforma promovida por esta fuerza política busca fortalecer las herramientas institucionales para proteger a las víctimas, mejorar las investigaciones y combatir la impunidad".