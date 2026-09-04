Con armas largas y drogas, capturan a seis personas en Sabinas Hidalgo

En tres operativos fueron detenidas seis personas, entre ellas una menor de tan solo 15 años, en posesión de armas y drogas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Las acciones fueron ejecutadas por elementos de Fuerza Civil, la Defensa y Guardia Nacional.

Se presume que los detenidos son integrantes de un grupo delictivo, con presencia en el norte del país.

Foto: Especial

El primer dispositivo se ejecutó en la colonia Pablo de los Santos, en donde los elementos detectaron una camioneta BMW con placas de Texas, Estados Unidos.

Los uniformados lograron que el conductor de la unidad detuviera la marcha y sus ocupantes se identificaron como Yessika “N, de 43 años; Raúl “N”, de 21 años y una adolescente de 15 años.

Entre sus pertenencias traían un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, diversos envoltorios con narcóticos conocidos como marihuana y cocaína, dos radiofrecuencias, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Posteriormente, en la colonia El Sendero encontraron a dos hombres armados en un auto Chevrolet Malibú sin placas de circulación.

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Al abordarlos presuntos, se identificaron como José “N”, de 38 años y Guadalupe “N”, de 18 años, a quienes se les aseguraron un arma larga, una réplica de arma corta, tres cargadores, un cargador para arma larga, diversos envoltorios con drogas conocidas como marihuana y cristal.

El último operativo fue en la colonia Leopoldo González, en donde se logró la detención de Daniel “N”, de 21 años, quien vestía ropa y equipo táctico. El joven traía entre sus pertenencias un arma corta, cinco cargadores y un chaleco balístico.

“Se presume que los ahora investigados forman parte de un grupo delictivo, en el cual participan como generadores de violencia”, precisó la autoridad estatal.

Los adultos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, en tanto que la adolescente fue puesta a disposición de las autoridades competentes.