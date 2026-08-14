Zafarrancho en central camionera: detienen a mujeres ebrias que golpearon a un policía

Elementos de seguridad vivieron momentos de tensión al atender un reporte de emergencia en las instalaciones de la Central de Autobuses del municipio de Calpulalpan, donde un oficial resultó agredido físicamente por una de las involucradas en una riña.

De acuerdo con los reportes oficiales, las fuerzas de seguridad acudieron al inmueble tras recibir una alerta sobre una pelea en la que participaban al menos dos mujeres en las áreas comunes de la terminal.

Agresión a golpes e intervención de la Policía de Género

Al arribar al sitio, los uniformados intentaron mediar para tranquilizar a las involucradas y restablecer la paz. Sin embargo, una de las mujeres reaccionó de manera violenta contra uno de los policías, lanzándole insultos verbales y asestándole varios golpes en la cabeza en un intento por evitar su arresto.

Reproducir Un policía fue golpeado al intervenir en una pelea de mujeres.

Dado el nivel de agresividad y el estado de alteración de las personas, se requirió la intervención de la Policía de Género, cuyos elementos lograron neutralizar la resistencia y asegurar a ambas implicadas, quienes presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Tras ser sometidas, las mujeres fueron trasladadas e ingresadas a la comandancia municipal, donde quedaron a disposición del juez cívico por alterar el orden público y por las agresiones cometidas contra el personal operativo.