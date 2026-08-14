Recuperan casi 10 mil huevos de tortuga saqueados en santuario de Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recuperó nueve mil 500 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) y protegió 82 huevos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Santuario Playa Morro Ayuta, ubicado en los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Astata, región del Istmo de Tehuantepec.

El operativo ocurrió en la segunda arribada de estos reptiles en esa Área Natural Protegida (ANP), desarrollando recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos que convocó a personal de la Profepa, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN).

La Profepa informó que, durante estos rondines, los días 6 y 7 de agosto, se recuperaron nueve mil 500 huevos después de ser abandonados en costales dentro de la vegetación de las dunas costeras del Santuario.

Foto: Especial

Sin embargo, estos productos por no ser aptos para continuar su desarrollo debido al movimiento inadecuado y brusco al que fueron sometidos, tuvieron como destino final el entierro total en un área libre de anidación.

En la segunda arribada, registrada entre el 4 y 9 de agosto, salieron a desovar un total de 31 mil 370 ejemplares de tortuga marina golfina, especie protegida y enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de peligro de extinción.

Foto: Especial

A la par, el 6 de agosto, personal de la Profepa y elementos de la Semar brindaron acompañamiento y seguridad a un ejemplar de tortuga laúd que arribó a la playa de anidación.

La tortuga desovó 82 huevos, los cuales fueron protegidos, colectados y reubicados por personal de la Conanp para su proceso de incubación y una vez que nazcan las crías, serán liberadas.