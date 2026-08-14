Procesan a Sirenio “N”, acusado de abusar sexualmente de su hijastra

Un juez de control de Matamoros, Tamaulipas, vinculó a proceso a Sirenio “N”, señalado como presunto responsable del delito de violación equiparada agravada en agravio de su hijastra de 11 años, a quien embarazó a consecuencia de la agresión sexual.

La resolución se dictó la tarde del viernes en la sala de justicia penal de esa ciudad fronteriza, tras una audiencia que se prolongó por varias horas.

El juzgador fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, también impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

De acuerdo con las autoridades, la víctima de 11 años quedó embarazada a causa de la agresión sexual y, cuando tenía cinco meses de gestación, se le practicó una interrupción legal del embarazo.

El imputado fue detenido la noche del jueves y, la mañana del viernes, fue presentado ante el juez que lo requería.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Tamaulipas, la violación equiparada en agravio de una persona menor de edad tiene una pena base de 30 a 40 años de prisión; sin embargo, al tratarse de un delito agravado, la pena podría alcanzar hasta 60 años de prisión.