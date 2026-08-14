Fuerte granizada inunda calles de la capital de Tlaxcala y colapsa techo de centro comercial

Una severa tormenta acompañada de lluvia torrencial y granizo provocó momentos de alerta y múltiples afectaciones materiales en las principales vialidades e inmuebles de la capital del estado de Tlaxcala

Las intensas precipitaciones generaron encharcamientos severos e inundaciones que entorpecieron el tránsito vehicular en las avenidas principaless de la ciudad.

Daños vehiculares y colapsos en centros comerciales

En el punto conocido como El Trébol, la fuerza de la tormenta provocó la caída de árboles y ramas de gran tamaño, las cuales impactaron sobre varios vehículos que se encontraban en la zona, dejándolos con considerables daños materiales.

La acumulación de hielo causó estragos en la infraestructura de espacios públicos y comerciales. Especial

Asimismo, la acumulación de hielo causó estragos en la infraestructura de espacios públicos y comerciales:

Plaza Vértice: El peso del granizo venció los plafones del techo, lo que provocó el colapso de partes del cielo raso.

El peso del granizo venció los plafones del techo, lo que provocó el colapso de partes del cielo raso. Filtraciones: La precipitación e ingentes cantidades de hielo ingresaron directamente a la zona de cajas y pasillos del complejo comercial.

Operativo de auxilio de Protección Civil

Tras los reportes al número de emergencias, personal y brigadas de Protección Civil se desplegaron en distintos frentes de la capital para realizar labores de:

Retiro de árboles y ramas caídas en vialidades.

en vialidades. Desazolve y liberación de coladeras obstruidas por el hielo.

y liberación de coladeras obstruidas por el hielo. Evaluación de daños estructurales en los comercios afectados.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la precaución ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.