Yasmín Esquivel y Lenia Batres confrontan posturas por caso fiscal

Ante un litigio ya resuelto a favor de la empresa Juegos del Bajío, por más de 4 mil millones de pesos, que la ministra Lenia Batres Guadarrama busca reabrir, la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que esa acción pretende vulnerar el principio de “cosa juzgada”, la seguridad jurídica y criterios recientes adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la sesión de este jueves se discutió, en paquete, la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 640/2025, promovida por la ministra Batres Guadarrama, mediante la cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca revertir la anulación de un crédito fiscal a favor de Juegos del Bajío por 4 mil 306 millones 799 mil 683 pesos.

Durante su participación, la ministra Yasmín Esquivel manifestó que intentar reabrir este caso representa un agravio para la empresa y podría considerarse un acto de acoso por parte de la ministra Batres Guadarrama.

“Yo considero que no se puede acosar a una empresa por el hecho de tener una resolución que le favoreció en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

“¿Cómo se defiende, entonces, la empresa quejosa de esta resolución que ahora nuevamente se trae para que la Corte pueda atraer un asunto? En este caso, la revisión la debe resolver un Tribunal Colegiado”, indicó la ministra Esquivel.

La togada explicó que la extinta Segunda Sala resolvió el 5 de marzo de 2025 no atraer el asunto y dejarlo en manos de un Tribunal Colegiado, ante una propuesta también impulsada por la ministra Batres.

“Ni siquiera podríamos pensar que se trata de una nueva solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, pues quien hizo suya la primera petición sin éxito fue la ministra Lenia Batres y quien ahora nuevamente hace suya la solicitud de atracción es la misma ministra Batres, por lo que me parece que la empresa recurrente tiene legítimo derecho a oponerse a que, por segunda ocasión, se insista y, peor aún, se revoque un tema que ya fue resuelto de forma definitiva”, consideró la ministra Esquivel Mossa.

La ministra Batres Guadarrama argumentó que el reglamento permite solicitar varias veces la atracción de un mismo asunto y sostuvo que las decisiones sobre facultad de atracción no generan cosa juzgada, debido a que no resuelven el fondo de los asuntos ni afectan derechos sustantivos.

El recurso de reclamación 494/2025 promovido por Juegos del Bajío, bajo un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue desechado por siete votos contra dos, por lo que la SEFA 640/2025 seguirá su curso y la SCJN decidirá próximamente si atrae o no el caso fiscal de origen.