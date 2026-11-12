Ministra Yasmín Esquivel destaca experiencia y entrega de trabajadores del PJF

Durante la entrega de reconocimientos a trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), con 25, 30, 35 y 40 años de servicio, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, destacó que las instituciones son las personas que les dan forma.

La entrega de reconocimientos, realizada en la sede del Máximo Tribunal, estuvo encabezada por su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, y contó con la participación de los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y Aristides Rodrigo Guerrero García.

“Las instituciones no son entes abstractos, ni solo un edificio, son las personas que las forman y les dan vida”, dijo la ministra Esquivel Mossa durante su intervención.

La togada celebró el galardón que fue entregado a 48 servidores públicos, a quienes calificó como pilares sobre los que se ha sostenido la institución.

Esquivel Mossa señaló que el PJF es cada una de sus colaboradoras y colaboradores, y destacó que desde su llegada al cargo se percató del sentido de pertenencia de los trabajadores.

“Una entrega que no mira horas de trabajo, con el orgullo y la vocación de servir a la gente”, dijo la ministra.

Agregó que la lealtad, dedicación y profesionalismo en los juzgados, en las ponencias y en las áreas administrativas son una prueba de que la justicia se cimienta sobre la entrega y vocación de servicio de cada uno de sus integrantes.