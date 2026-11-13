México y Perú fortalecen cooperación contra violencia hacia las mujeres

La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades judiciales de Perú acordaron fortalecer el intercambio de experiencias y procedimientos de investigación para mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia, combatir la trata de personas y facilitar el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Durante una reunión celebrada en el Parque Nacional de la Justicia, representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público peruano conocieron los mecanismos utilizados en México para investigar delitos, identificar víctimas, obtener órdenes de aprehensión y desarticular organizaciones criminales dedicadas a la explotación de personas.

El encuentro contó con la participación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), organismos que acompañaron las actividades de intercambio entre especialistas de ambos países.

Raúl Jiménez Vázquez, fiscal especializado de Control Competencial de la FGR, señaló que México y Perú enfrentan modalidades delictivas similares que requieren una mayor colaboración institucional, particularmente cuando las actividades criminales trascienden las fronteras.

El funcionario destacó que compartir conocimientos y analizar experiencias permitirá identificar deficiencias en los procedimientos de investigación, fortalecer la protección de las víctimas y mejorar la respuesta de las instituciones responsables de procurar justicia.

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de evitar que las mujeres víctimas de violencia enfrenten nuevos obstáculos durante las investigaciones ministeriales.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) explicó los procedimientos empleados en las entrevistas, las diligencias de campo y la coordinación con el Ministerio Público, con énfasis en la eliminación de prejuicios y estereotipos que puedan afectar las investigaciones.

También se planteó la importancia de contar con intérpretes cuando las víctimas hablen lenguas distintas al español, utilizar un lenguaje adecuado y considerar sus condiciones sociales, culturales y personales durante la integración de las carpetas de investigación.

En materia de trata de personas, las autoridades mexicanas expusieron estrategias para localizar y rescatar víctimas, reunir elementos de prueba y perseguir penalmente a las estructuras delictivas involucradas.

Por su parte, Ana Dulce Aguilar García, directora ejecutiva del CEJA, destacó que el intercambio permitirá conocer los avances mexicanos en la incorporación de la perspectiva de género dentro del sistema de justicia penal y contrastarlos con las experiencias de Perú.

Thomas Hellmann, representante de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, explicó que las visitas de la delegación peruana a instituciones federales y estatales buscan ampliar las capacidades técnicas de quienes participan en la investigación y judicialización de delitos.

Durante la jornada también se analizaron los mecanismos internos de la FGR para incorporar la igualdad sustantiva en sus actividades, mediante capacitación, personal especializado, diagnósticos actualizados y coordinación entre sus distintas áreas.

Los participantes coincidieron en que la atención a las víctimas debe sustentarse en los derechos humanos, considerar las circunstancias particulares de cada persona y evitar prácticas que provoquen su revictimización.

La reunión permitió establecer espacios de colaboración técnica entre las instituciones de ambos países, con el propósito de fortalecer las investigaciones y los procedimientos judiciales relacionados con delitos de violencia contra las mujeres.