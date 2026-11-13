Aseguran casi 32 millones de cigarros pirata en puerto de Michoacán

Un cargamento de 31 millones 856 mil cigarros presuntamente falsificados, procedente de Hong Kong, fue asegurado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante cuatro intervenciones realizadas por autoridades federales para impedir el ingreso irregular de mercancías al mercado mexicano.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que el operativo se desarrolló en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que los sistemas de inteligencia aduanera detectaran irregularidades en cuatro contenedores.

Ante las alertas, personal de la aduana realizó inspecciones físicas de los cargamentos, en las que encontró millones de cigarrillos de distintas marcas comerciales cuya autenticidad se encuentra bajo investigación.

Foto: ANAM

De acuerdo con el reporte oficial, tres de los contenedores transportaban productos de una misma marca, con un total de 31 millones 500 mil piezas. El primero contenía 10 millones 560 mil cigarros; el segundo, 10 millones 632 mil, y el tercero, 10 millones 308 mil.

En una cuarta unidad fueron localizados otros 356 mil cigarrillos de diferentes marcas, con lo que la cantidad total asegurada alcanzó los 31 millones 856 mil.

Las autoridades determinaron mantener la totalidad de la mercancía bajo resguardo en recintos fiscalizados del puerto michoacano, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para establecer su autenticidad y situación jurídica.

Foto: ANAM

La ANAM señaló que los aseguramientos se concretaron antes de que los productos fueran liberados mediante el despacho aduanero, lo que permitió evitar su posible incorporación a los canales de comercialización nacional.

La dependencia destacó que estas acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia en los puntos de entrada al país, mediante los cuales se busca detectar mercancías que pudieran infringir las disposiciones aduaneras y comerciales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, empresas involucradas ni el valor comercial estimado de los cigarrillos asegurados.