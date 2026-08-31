Waldo Fernández reconoce a aspirantes de Morena en Nuevo León y refrenda el llamado a la unidad

En el marco del proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Nuevo León rumbo a 2027, Waldo Fernández refrendó el llamado a la unidad del movimiento tras reconocer la trayectoria y aportaciones de los liderazgos locales. En un acto realizado en la Plaza Principal de Guadalupe —donde coincidió con Clara Luz Flores y Andrés Mijes— Fernández también extendió su respaldo público a Judith Díaz, Tatiana Clouthier y Felipe de Jesús Cantú ante la militancia presente.

Durante su intervención, el Senador destacó la valentía de Clara Luz Flores al sumarse al proyecto para otorgarle la estructura institucional requerida en la entidad. De igual forma, calificó la gestión del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, como un referente nacional sobre cómo debe gobernarse desde Morena, al tiempo que remarcó la importancia histórica del trabajo realizado por Tatiana Clouthier y Judith Díaz. Asimismo, subrayó la incorporación de Felipe de Jesús Cantú por haber asumido el compromiso político durante una de las etapas más complejas para el movimiento en la región.

En un ambiente donde las y los simpatizantes respondieron con consignas continuas de “unidad, unidad”, Fernández aprovechó el cierre del encuentro para convocar a la militancia a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Al respecto, enfatizó la necesidad de respaldar a la mandataria frente a cualquier injerencia o presión proveniente del extranjero.

“Somos mexicanas y mexicanos y hoy está enfrentando el embate de otros lugares del mundo que no tienen nada que ver en lo que decidimos nosotros en nuestra casa”, aseveró Fernández. La asamblea dejó como mensaje central el consenso entre las distintas corrientes del partido, en tanto la dirigencia continúa los trabajos para concretar la definición política en la entidad.