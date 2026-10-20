Vyda Tepoztlán construía sin permiso, cabañas y alberca en El Tepozteco; Profepa les clausura

Un proyecto turístico que contemplaba la construcción de diez cabañas, una estancia y una alberca quedó bajo clausura de las autoridades ambientales por realizar obras sin la autorización correspondiente dentro del Parque Nacional El Tepozteco, una de las áreas naturales protegidas de Morelos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que “impuso la clausura total temporal de un desarrollo turístico inmobiliario que se construía sin autorización en materia de impacto ambiental dentro del Parque Nacional El Tepozteco”, en el municipio de Tepoztlán.

El inmueble, identificado como Vyda Tepoztlán, se localiza en la comunidad indígena de Amatlán de Quetzalcóatl, en la región conocida como Bosque de Agua, un territorio de importancia ambiental por su función en la captación, infiltración y recarga de los acuíferos que abastecen a la entidad.

La medida se adoptó después de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles irregularidades en la construcción del complejo turístico.

Denuncia ciudadana llevó a la clausura de Vyda Tepoztlán

De acuerdo con la dependencia federal, “la diligencia se llevó a cabo el 15 de octubre, en atención a una denuncia ciudadana que alertó sobre la realización de obras presuntamente irregulares dentro de esta Área Natural Protegida (ANP)”.

Durante la inspección, las autoridades identificaron trabajos correspondientes a un proyecto que contemplaba varias instalaciones destinadas al alojamiento turístico.

La Profepa detalló que el desarrollo “contempla un complejo tipo hotel integrado por diez cabañas con estructura metálica y tablaroca, una estancia y una alberca, en un predio de aproximadamente 2,000 m², ubicado en la privada Quetzalcóatl, a un costado de la zona conocida como la Poza Sagrada”.

En el operativo participaron inspectores de la Profepa, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal del Ayuntamiento de Tepoztlán.

La Profepa detalló que el desarrollo “contempla un complejo tipo hotel integrado por diez cabañas con estructura metálica y tablaroca, una estancia y una alberca". Profepa

Construían en área natural protegida sin autorización

El punto central de la inspección fue la falta de documentación que acreditara la autorización ambiental necesaria para ejecutar las obras.

Según el reporte oficial, al requerir los permisos correspondientes, se constató que el responsable de la construcción no contaba con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ante esta situación, la procuraduría determinó la clausura total temporal como medida de seguridad para detener los trabajos mientras se desarrollan las actuaciones administrativas correspondientes.

La intervención adquiere relevancia por la ubicación del proyecto, ya que el Parque Nacional El Tepozteco forma parte de un entorno natural cuyo valor no se limita al paisaje: la región del Bosque de Agua desempeña funciones esenciales para la disponibilidad de recursos hídricos en Morelos.