Rinden homenaje a Francisco Garfias en Cámara de Diputados; su nombre queda en la memoria del Congreso

A poco más de una semana de su muerte, la Cámara de Diputados rindió homenaje póstumo al periodista y columnista de Excélsior, Francisco Garfias Antolín, y convirtió el Salón de Plenos, donde durante más de cuatro décadas reportó los debates, las negociaciones y los entretelones del poder, en escenario de despedida al cronista parlamentario que hizo de la crítica una forma de ejercer la libertad de expresión.

Mientras dos grandes fotografías de Garfias Antolín resguardaban la tribuna, en medio de arreglos de flores blancas, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron su trayectoria, su rigor profesional y su compromiso con la verdad y la libertad de expresión.

Ante la familia del periodista y columnista de Excélsior, directivos del periódico de la vida nacional y de Grupo Imagen, además de compañeros de carrera, en el Pleno se proyectó una videograbación con paisajes de su trayectoria, donde habló de sus inicios en el periodismo, que lo llevó a ser corresponsal en París, y a cubrir acontecimientos históricos, hasta el quehacer de la vida parlamentaria mexicana.

Fotografía de Francisco Garfias Antolín resguardando la tribuna de San Lázaro. Pavel Jurado Canseco

Desde tribuna, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, convirtió el homenaje póstumo en una reflexión sobre la relación entre la prensa y el poder. “El deber del periodista es investigar, es cuestionar, es exigir rendición de cuentas. Y la responsabilidad del servidor público, del político, del legislador es escuchar, responder y rendir cuentas”, sostuvo.

Monreal Ávila recordó que conoció a Garfias Antolín desde los años ochenta, cuando él llegó por primera vez a la Cámara de Diputados y el periodista ya cubría la fuente parlamentaria. Lo describió como un hombre de carácter, de palabra directa, firme y de pluma aguda.

“Un periodista, creo yo, por convicción no debe complacer a ningún gobernante, político o legislador. Ni el gobernante, político, legislador debe esperar que la prensa le aplauda temporal o permanentemente”, advirtió.

Develación de la placa que inmortaliza su nombre en la sala de conferencias del recinto. Pavel Jurado Canseco

Para el legislador, la relación entre los medios y los políticos siempre ha estado marcada por diferencias e incomodidades, pero eso no debe traducirse en enemistad, insultos ni persecución, dijo, mientras, en comisiones de San Lázaro, se aprobada la llamada Ley Antimemes. “Todo poder, todo gobernante, todo legislador o político es efímero, pasajero, pero la palabra escrita permanece (…) Pancho Garfias ha dejado de escribir. Su pluma está guardada. Pero le siguen y le continuarán muchos otros periodistas”, expresó.

Garfias Antolín fue un analista comprometido, sensible e inteligente, capaz de mantener la objetividad de la crítica sin perder la calidez en el trato personal, dijo por su parte, el priista Víctor Samuel Palma. Su trabajo, señaló, no se limitó a reflejar las discusiones del Congreso: también contribuyó a nutrirlas mediante el diálogo con legisladores de distintas fuerzas políticas.

Palma aprovechó el homenaje para reivindicar el respeto a quienes ejercen la libertad de expresión, incluso cuando sus opiniones incomodan, cuestionan o advierten. Kenia López Rabadán, por Acción Nacional, recordó al periodista como un trabajador incansable, disciplinado y atento a los acontecimientos, incluso durante la pandemia, cuando continuó participando en coberturas y espacios informativos mientras buena parte del país permanecía paralizada.

La pantalla del Pleno mostró el gráfico oficial del tributo periodístico. Pavel Jurado Canseco

“Te recordaremos con esa maravillosa libreta en mano, esa pluma y esa extraordinaria sonrisa”, expresó.

Su última columna la publicó el 26 de septiembre de 2026, en la que abordó la justicia selectiva en el caso de Ernesto Ruffo y la inacción de las autoridades frente a otros personajes políticos, recordó la panista. “Una semana antes de partir, él seguía trabajando por México, con nosotros y, por supuesto, por la verdad”, señaló.