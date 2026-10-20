Caso Camila: Dan 67 años de cárcel a dos sentenciados por feminicidio que conmocionó Taxco

El caso de feminicidio infantil ocurrido en Taxco de Alarcón, Guerrero, sumó dos nuevas sentencias condenatorias. José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” recibieron una pena de 67 años y seis meses de prisión cada uno, informó en un comunicado este martes 20 de octubre la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

La resolución judicial no solo contempla el tiempo que ambos deberán permanecer en prisión. También establece sanciones económicas y una medida de reparación que alcanza el ámbito institucional: las autoridades municipales deberán ofrecer una disculpa pública a la madre de la víctima, identificada por la Fiscalía con el seudónimo de “Angelito”.

De acuerdo con el comunicado de la FGE, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, en el barrio de La Florida, en Taxco de Alarcón. La sentencia fue impuesta durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

Más de 5 millones de pesos por reparación del daño

El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que cada sentenciado deberá pagar una multa de 81 mil 422 pesos con 50 centavos, además de 5 millones 75 mil 686 pesos con 70 centavos por concepto de reparación del daño.

En su comunicado, la Fiscalía informó que el órgano jurisdiccional impuso a ambos “una pena de 67 años y 6 meses de prisión”, junto con las sanciones económicas correspondientes.

La resolución representa un nuevo avance judicial en el caso, que involucra a una víctima menor de edad y que tuvo repercusiones en Taxco desde marzo de 2024.

Tribunal ordena disculpa pública a la madre de la víctima

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es la orden dirigida a las autoridades municipales de Taxco para que ofrezcan una disculpa pública a la madre de la niña.

Según la Fiscalía de Guerrero, la medida responde a señalamientos que la responsabilizaban de no haber cuidado a su hija y que, de acuerdo con la resolución, reproducían estereotipos de género.

La orden incorpora así una medida de reparación relacionada con el trato que recibió la madre durante el caso, además de las sanciones impuestas a los responsables del feminicidio.

Con las dos condenas anunciadas este martes, la FGE Guerrero informó que suma tres sentencias condenatorias por el feminicidio de la menor. Dos dictadas dentro del sistema de justicia penal para adultos y una en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El antecedente corresponde a agosto de 2024, cuando la Fiscalía obtuvo una sentencia contra un adolescente declarado responsable como coautor del delito. En ese procedimiento se le impusieron cinco años de internamiento, una amonestación y la reparación integral del daño.

La institución precisó que la nueva resolución se refiere a José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N”, quienes fueron sentenciados por su responsabilidad en el delito de feminicidio.

El caso vuelve a colocar en el centro de la atención la violencia contra niñas y adolescentes, así como la importancia de que los procesos judiciales contemplen tanto las sanciones penales como las medidas de reparación para las víctimas indirectas.

Con las resoluciones reportadas, la Fiscalía de Guerrero dio cuenta de tres sentencias condenatorias por los hechos ocurridos en el barrio de La Florida, en Taxco de Alarcón, en marzo de 2024.